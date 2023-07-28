男子4x200米自由泳接力4人幫將向韓國首枚團體賽獎牌發起挑戰. July. 28, 2023 08:06. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國遊泳隊將向世界錦標賽歷史上第壹枚團體獎牌發起挑戰。 由黃善宇（20歲）、李浩俊、金宇民（以上22歲）、梁在勛（25歲•以上人名音譯）組成的男子4x200米自由泳接力代表隊將於28日在日本福岡舉行的國際遊泳聯盟世界錦標賽上向韓國團體賽的首枚獎牌發起沖擊。如果在當天上午舉行的預選賽中進入前八名，將在同壹天晚上9時40分開始的決賽中爭奪獎牌。韓國隊去年在匈牙利布達佩斯舉行的世界錦標賽上，歷史上首次進入該項目決賽，並以7分06秒93的成績刷新韓國紀錄，獲得了第6名。 4x200米自由泳接力賽由4名選手分別進行200米自由泳。在“海洋男孩”朴泰桓（34歲）度過全盛期的時期，除了朴泰桓之外，其他國內選手的成績都不太好，因此在團體賽中未能取得成績。但是黃善宇成為韓國遊泳招牌的2021年以後，李浩俊、金宇民等自由泳選手的技術也提高了，4x200米自由泳接力也成為了韓國挑戰獎牌的項目。 大韓遊泳聯盟去年年初將4x200米自由泳指定為戰略培養項目，並以“亞運會金牌”為目標，將代表選拔賽200米自由泳前四名選手送往澳大利亞進行轉地訓練。在指導澳大利亞遊泳代表隊的伊恩•波普、理查德•斯卡爾斯等名將的指導下，選手們的技能得到了進壹步發展。 在本次大賽中，李浩俊在200米自由泳比賽中與黃善宇壹起進入決賽，最終並列排在第6位，金宇民在本次大賽400米自由泳比賽中進入決賽，並取得第5位（3分43秒52）的成績後，雖然在800米自由泳比賽中未能進入決賽，但最終以7分47秒69的成績刷新樸泰桓保持的韓國紀錄（7分49秒93），時隔11年再次提高了2.24秒。去年在匈牙利世錦賽上創下1分44秒47的韓國紀錄並獲得銀牌的黃善宇在此次大賽上把自己的記錄減少了0.05秒，獲得了銅牌。韓國選手首次在遊泳世錦賽上連續兩屆獲得獎牌。

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