韓華“Redback”被選定為5萬億韓元規模的澳大利亞裝甲車事業優先協商對象. July. 28, 2023 08:07. by 郭道英 now@donga.com. 韓華航空航天公司（Hanwha Aerospace）有望向澳大利亞出口未來型軌道裝甲車“紅背蜘蛛（Redback•照片）”。韓華航空航天公司被選為澳大利亞政府引進步兵戰鬥車輛事業的優先協商對象。如果最終簽訂合同，將超越德國和美國等全球先進企業，在國內首次出口以海外特定國家為對象企劃的武器。 韓華航空航天公司27日表示，在澳大利亞軍隊現代化事業“LAND 400 Phase3”步兵戰車最終候選2個中，Redback被選定為優先協商對象機型。同壹天，澳大利亞當地媒體ABC新聞報道說：“韓華力壓德國的萊茵金屬（Rheinmetall），獲得了60億澳元（約5.2萬億韓元）的合同。“ 此次事業是為了更換澳大利亞軍隊在1960年代引進的美國產M113裝甲車。如果簽訂合同，澳大利亞軍隊將從2027年下半年（7~12月）開始依次部署129輛Redback戰車。此次事業有全球先進軍工企業美國通用電力公司的“AJAX”步兵戰車、英國BAE系統公司的“CV90”步兵戰車、德國萊茵金屬公司的“LYNX”步兵戰車與Redback展開競爭，2019年9月Redback和LYNX等2種機型最終入圍。 Redback是韓華航空航天公司在國內軍工企業歷史上首次為出口而企劃和開發的武器體系。這是以在自行火炮和裝甲車等地面裝備領域積累的技術和經驗為基礎開發的。與通常根據國內軍隊需求開發的武器和今後出口並行不同，Redback從壹開始就是以出口為目標而制作的。 政府也積極支持了此次訂單戰。防衛事業廳和陸軍作為“出口用武器體系軍隊示範運用”的壹環，去年4、5月試用了Redback，對外證明了△機動性 △運用便利 △戰術運用等優秀性。國家安保室也設立了總統直屬的“軍工出口控制塔”，開始了出口支援。 如果最終簽訂合同，Redback將在澳大利亞維多利亞州吉隆正在建設的工廠H-ACE生產。H-ACE是生產韓華航空航天公司的澳大利亞型K9自行火炮Huntsman AS9和彈藥運輸車AS10的地方，預計將於2024年竣工。

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