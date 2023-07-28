美國把利率上調25個基點至5.5%……韓美利率差擴大至兩個百分點的歷史新高. July. 28, 2023 08:06. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 隨著美國央行聯邦儲備委員會（美聯儲）實行將標準利率上調0.25個百分點的“嬰兒步伐”，美國利率上升到22年來的最高值5.25%-5.50%。韓美兩國基準利率的差距也達到了2個百分點，創下了歷史最高紀錄。 美聯儲主席鮑威爾當地時間26日在聯邦公開市場委員會結束後舉行的記者會上表示，“雖然通貨膨脹從去年底起有所放緩，但要想降至（政策目標）2%的水平，還有很長的路要走”，給今年進壹步上調利率留下了余地。自去年3月以來，美國共上調利率11次，共上調5.25個百分點，上個月表示將關註緊縮效果而凍結，但這壹次表示“貨幣政策沒有達到充分的制約水平”，決定再次上調。 市場的關註焦點集中在此次結束後美國利率上調周期是否會結束。鮑威爾表示：“9月份可能還會上調，也有可能凍結。”但對於下調利率的可能性，他表示沒有可能：“今年沒有。到2025年為止，通貨膨脹不會下降到2%左右。”

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