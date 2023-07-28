尹錫悅：“韓美同盟是和平的關鍵”……金正恩威脅新型武器. July. 28, 2023 08:07. by 張寬碩記者、孫孝周記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 jks@donga.com,hjson@donga.com,weappon@donga.com. 尹錫悅總統在停戰協定簽署70周年的27日表示：“韓美同盟是世界和平、穩定、繁榮的關鍵。”尹錫悅這是對美國總統拜登當地時間26日發表相同內容布告的回應，並向國際社會強調了發展成為全球全面戰略同盟的韓美同盟70年的成果。隨著下月18日韓美日在戴維營舉行首腦會談，全面展開三國安保合作，朝鮮與中國和俄羅斯關系密切，東北亞新冷戰格局日益明顯。 尹錫悅當天出席在釜山電影殿堂舉行的“聯合國軍”參戰日·停戰協定70周年紀念儀式，並做出了上述表示。拜登此前在停戰協定70周年布告中表示：“讓我們重新承諾用犧牲守護的民主價值，努力使韓美同盟繼續為世界和平與繁榮做出貢獻。韓美同盟是全球和平穩定和繁榮的關鍵（linchpin）。” 尹錫悅在紀念儀式之前依次參拜了“聯合國軍”參戰國政府代表團和參戰國國旗、紀念碑、陣亡者墓地及“聯合國軍”慰靈塔。這是現任總統首次參拜“聯合國軍”慰靈塔。 據朝鮮《勞動新聞》當天報道，朝鮮國防委員長金正恩前壹天與來訪的俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古壹起參觀了武裝裝備展示場，介紹了新型武器。特別是出現了與韓國軍隊和美軍運營的高空無人偵察機“RQ-4全球鷹”外觀幾乎相同的偵察用無人機和被稱為“空中暗殺者”的美軍攻擊用尖端無人機“MQ-9 死神”類似的攻擊用無人機。朝鮮還公開了包含這些新型無人飛機試飛照片的說明板。金正恩和中國、俄羅斯代表團壹起觀看了“戰勝節”70周年紀念演出。朝鮮把停戰協定簽署日稱為“戰勝節”。

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