停戰70周年，再次確認新冷戰的首爾和平壤. July. 27, 2023 08:07. . 7月27日迎來停戰協定簽署70周年，首爾和平壤正在發生完全不同的事情。在首爾，22個韓國戰爭參戰國代表團和64名參戰國老兵重溫了通過戰爭守護的自由的意義。老兵們激動地表示，“參戰是我人生中做得最好的決定”，對韓國的發展感慨萬分。在平壤，承認南侵的俄羅斯和派出人民解放軍的中國，派代表團與朝鮮進行了安保合作。中俄代表團將參觀取名為“祖國解放戰爭勝利”的朝鮮式“戰勝節”閱兵式。 韓國和朝鮮壹直對戰爭的意義有著不同的解釋。但在全球秩序重新調整的今天，應仔細觀察朝鮮邀請中俄高層舉行大規模閱兵式的含義。朝鮮在新冠疫情爆發3年零6個月後首次打開國境，重新開始了邀請外交。朝鮮去年制定了把先發制人使用核武器正當化的法令，進入今年以來雖然反復進行了導彈挑釁，但並沒有得到西方國家的任何讓步。 在中俄訪問朝鮮時，最引人註目的是代表團的規格。俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古以軍隊正裝的打扮率領了軍事代表團。在烏克蘭大反擊和瓦格納雇傭兵集團叛亂等混亂的戰爭中，紹伊古離開莫斯科，可以推測出除了閱兵式之外還有重要目的。相比由國家副主席擔任團長的10年前，中國降低級別，由共產黨政治局委員李鴻忠（國會副議長級）前來平壤。 朝鮮壹直站在俄羅斯壹邊支持戰爭，還涉嫌秘密幫助武器和彈藥不足的俄羅斯。對於朝鮮來說，以尹錫悅總統訪問烏克蘭為借口，可以露骨地進行對俄軍事合作。不能排除朝鮮向俄羅斯提供彈藥和常規武器，接受尖端戰鬥機等軍事合作的可能性。對於已表明從軍事上援助烏克蘭的韓國政府來說，計算只能變得復雜。 尹錫悅政府將於下個月舉行韓美日三國首腦會談，討論與朝中俄三國形成對比的“三角機制”。從昨天和今天的平壤可以看出，朝中俄三國也在努力應對新冷戰時代。迎來終戰宣言70周年的首爾和平壤截然相反，意味著韓國安保當局面臨著難以解決的課題。中國和俄羅斯即使不是朝核問題，在安保和經濟方面也是韓國的對話對象。韓國政府不僅要密切觀察朝俄關系，還要事先排除危險因素。此外，韓國應該發揮調節速度的智慧，向同盟國提出符合韓國國家利益的意見，但不要過分強調，根據需要做出些許讓步。

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