上半年海外遊客八成表示：“下半年還會出國旅遊”. July. 26, 2023 07:50. by 池敏九記者 warum@donga.com. 據調查，今年上半年（1月-6月）到海外旅遊的遊客10人中，有8人下半年（7月-12月）還有出國計劃。 旅行、休閑平臺“這裏怎麽樣”25日表示，以1000名應用程序用戶為對象進行的問卷調查結果顯示，40%的受訪者上半年去過海外旅行。其中86%的人回答下半年還有去海外的想法。上半年沒有去過海外旅行的應用程序用戶中，66%的人表示下半年將去海外旅行。 最受歡迎的旅遊目的地是日本。上半年從海外旅行回來的應答者中有53%回答說訪問了日本。越南（25%）和泰國（11%）等緊隨其後。對於下半年想去的旅行地，46%的應答者選擇了日本。第二名是越南（17%）。

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