俄羅斯為阻止烏克蘭谷物出口，攻擊鄰近北約成員國羅馬尼亞的多瑙河下遊倉庫. July. 26, 2023 07:50. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯連續壹周襲擊烏克蘭南部谷物出口港口城市敖德薩，甚至攻擊了位於多瑙河下遊的谷物倉庫。打擊的對象既是烏克蘭糧食出口的迂回路，也是距離北約成員國羅馬尼亞最近的地方。 據美國《紐約時報》24日報道，位於敖德薩西南方向約200公裏的多瑙河下遊港口村莊雷尼（音），谷物倉庫遭到了俄羅斯軍隊的無人機襲擊。位於烏克蘭和羅馬尼亞接壤的多瑙河三角洲的雷尼，被認為是代替通過敖德薩出口糧食的據點。雷尼軍事行政負責人奧勒基弗當天通過社交媒體平臺“電報”表示：“在持續4個小時的無人機攻擊中，有7人受傷，有3架無人機被擊落。” 由於俄羅斯軍隊攻擊雷尼，當天下午，國際谷物價格上漲了6.2%。烏克蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦國境交匯的多瑙河三角洲地區最近每月出口200萬噸烏克蘭谷物。《紐約時報》分析說，此次攻擊切斷了黑海谷物出口的迂回路線，威脅了世界糧食安全。同時，這是去年2月烏克蘭入侵後俄羅斯軍隊攻擊最接近北約成員國領土的地方，提高了與西方直接進行軍事對峙的概率。 俄羅斯當天的攻擊是在首都莫斯科國防部附近的兩棟建築物因烏克蘭無人機攻擊而部分受損後進行的。烏克蘭副總理表示：“對莫斯科和克裏米亞半島的無人機將進壹步發動攻擊。”美國白宮發言人庫林·詹皮耶爾在當天的例行記者會上表示，“壹般來說，我們不支持（烏克蘭軍隊）攻擊俄羅斯內部”，對援助針對俄羅斯本土的攻擊的可能性劃清了界限。

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