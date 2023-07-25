稀有金屬儲備目標未達到壹半……在資源戰爭中成了落伍者？. July. 25, 2023 07:56. . 由韓國政府管理儲備量的13種稀有金屬的儲備天數平均只有42天。還不到目標100天的壹半。此外，掌握稀土世界供應網的中國從本月初開始控制鎵、鍺等半導體用礦物的出口。目前，全球資源戰爭隨時都有可能全面爆發。 據負責確保礦物資源的光海礦業公團透露，在13種稀有金屬中，二次電池核心材料鋰的儲備量為韓國所需量的5.8天份。鈷和鎂分別為12.4天、20.6天的份量。也就是說，如果因貿易糾紛、軍事矛盾等導致進口突然出現差池，韓國制造企業依靠政府儲備支撐的時間只有6天到3周。 最近，中國露骨地表現出把用於尖端產業的原料資源的武器化來應對美國等西方國家的半導體相關制裁的意圖。在世界鋰儲量第壹的智利今年4月宣布鋰產業國有化之際，中國與智利、阿根廷結成“鋰三角”，正在擴大影響力。同樣用於二次電池的鎳，世界第壹生產國印度尼西亞禁止出口鎳原礦，只向海外銷售本國煉制的鎳。 發達國家由政府帶頭應對這種動向。美國政府計劃到2026年為止，在確保礦物資源方面投入約9.2萬億韓元。歐盟設立了22.9000萬億韓元規模的資源購買基金。日本與向新興國家提供的政府開發援助相聯系，確保了海外資源。相反，韓國的稀有金屬儲備預算今年為372億韓元，比去年減少24%。由於儲備基地不足，99%的儲備已滿。 著急忙慌的韓國企業正在忙於確保自身的資源。LG能源解決方案為了確保制造二次電池所需的鋰，與智利當地企業簽訂了長期購買合同。浦項制鐵集團也決定在印度尼西亞建設鎳冶煉工廠。 隨著進口中國產尿素告停，用於減少貨車、公交車汙染排放裝置的尿素水不足，面臨物流癱瘓危機的“尿素水事態”不過是在1年8個月前。當時政府表示，將對對外依存度高的品種啟動早期警報系統，並增加儲備。但實際情況並沒有太大的變化。如果這種松懈的應對持續下去，韓國將不可避免地成為全球資源戰爭的落伍者。

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