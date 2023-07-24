要盡快查明“可疑的海外包裹”，平息國民的不安. July. 24, 2023 07:43. . 來歷不明的可疑國際配送郵件正在全國隨機傳播。在蔚山有人在打開來歷不明的海外包裹後因頭暈、呼吸困難、手腳發麻等癥狀被送往醫院，相關事實被傳開後，有人提出了含有氣體性有害物質的可能性。此後4天內，向警方舉報的疑似郵件件數超過了3500件。 據調查，郵件的發信處大部分是中國臺灣臺北，馬來西亞和烏茲別克斯坦等也有部分地區。據臺灣方面透露，這些郵件是從中國廣東省深圳市發送的，經由臺灣進入韓國。也就是說，信封上寫有臺灣而不是中國大陸的發信處，實際上可能是有人偽造的。繼臺灣駐韓代表部之後，臺灣“副總理”級的行政院副院長也出面表示，“將揭露真相到底”，可能是因為考慮到可能會引發外交風波。 據悉，大多數被舉報的郵件裏面都有潤唇膏等小商品或幹脆是空的，因此也有可能是“刷單騙局（brushing scam）”。這是網上購物中心為了操縱業績和評分，把不存在訂單的物品發送給匿名多數人的手法。有報道稱，部分臺灣郵件的地址與2020年在加拿大等地被確認為“刷單騙局”的種子郵件的發送地相同。分析結果顯示，蔚山包裹中的白色面團或粉末中並沒有檢測出化學、生物、放射能危險物質。 即便如此，韓國大量散播可疑的國際郵件的情況也足以引起國民的不安。因為即使萬壹包含有害化學物質或含有爆炸物的包裹，也不能排除造成損失的可能性。美國發生“9·11”恐怖事件後，曾有20多人因含有炭疽菌的郵件被感染、5人死亡的事例。利用郵件的這種“生化恐怖襲擊”不知何時會再次發生。有人可能會趁著“刷單騙局”壹再出現導致放松警惕的機會，將其惡意用來實施實際的化學恐怖襲擊。 政府應該與相關國家緊密合作，明確郵件發送者和送至韓國的經過、目的等。現在不是朝野以國家情報院對公調查力減弱或政府的應對為問題展開責怪攻防戰的時候。借此機會，還要加強海外郵件的通關檢查系統。不能讓隨著海外直購的增加而急劇增加的國際包裹成為威脅國民安全的媒介。

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