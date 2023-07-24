為什麽九級公務員的第壹份工資低於最低工資. July. 24, 2023 07:43. . 明年的最低工資確定為每小時9860韓元，比今年上漲240韓元（2.5%）。換算成每天8小時、每周5天的工作，月薪為206.0740萬韓元。其中包括周休津貼。這是勞動者壹周全勤後得到的法定津貼，意味著如果5天不缺勤，就要支付6天的工資。 對此，首爾市公務員工會20日發表聲明稱：“還不如將九級1檔工資（第壹次基本工資）調整到最低工資上。”據工會透露，公務員九級壹檔工資從2018年開始被最低工資反超，今年低出23.9780萬韓元。因為今年的九級壹檔工資只有177.08萬韓元，比去年上漲1.7%。公務員不是勞動標準法上的勞動者，因此也沒有周休津貼。 工會主張：“雖然部分人提出‘雖然基本工資少，但還會拿到很多津貼’的說法，但這忽視了報酬的20%-30%被扣除為除稅公共費用這壹點。因為公務員平均報酬高的錯覺現象，下級公務員的低報酬被視而不見。”工會主張，很多情況下，低級別初任公務員即使得到各種津貼，實際領取額也低於最低工資或相似的情況。實際上，在上班族社區百葉窗上，公務員們接連上傳了實際收入不到200萬韓元的“認證帖”。 去年被錄取為地方職九級的20多歲女性放棄了公職，正在重新準備就業。雖然經過3年的專心學習，終於成為了夢寐以求的公務員，但她覺得工資太低了。她說：“曾經是唯壹優點的公務員年金也在持續減少，在這種情況下，我不想抵押人生。”辭任離開公職的青年也在逐年劇增。據公務員年金公團透露，經歷未滿5年的13032名公務員去年辭職，這比2019年激增72.6%。據韓國行政研究院的《2022年公職生活實態調查》顯示，二三十歲低層公務員希望跳槽的原因，第壹位是“低工資”。 情況之所以變成這樣，是因為雖然此前公務員工資上漲較少，但最低工資隨著政治化急劇上漲。承諾“最低工資1萬韓元”的文在寅政府將最低工資年均上調7.2%，朴槿惠政府也以刺激內需的名義年均上調7.4%。現政府也不顧小工商業者的反對，今年和明年也分別上調5%和2.5%等，繼續保持上調基調。 大部分發達國家由獨立的委員會或專家組決定最低工資。但韓國由政府任命的9名公益委員掌握著決定票。需要仔細分析宏觀經濟和勞動市場後決定的最低工資，實際上被編入政府政策的領域。 專家們壹致認為，應該建立獨立於勞資政決定最低工資的結構。特別是27名勞資政代表像協商壹樣決定的目前結構，被認為是把最低工資政治化的主犯。要想減少圍繞最低工資的矛盾，合理運營制度，政府必須盡快進行最低工資決定結構的改革。

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