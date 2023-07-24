金河成轟出賽季個人第12記本壘打……3個安打、2個四壞球上壘，首次5次出壘. July. 24, 2023 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）在進軍美國職業棒球大聯盟（MLB）後，首次擊出了賽季第12個本壘打。與此同時，這也是他自進軍MLB後首次創下了“5次出壘”的記錄。 23日，金河成在與底特律隊的客場比賽中，在本隊以10比3領先的第7局2人出局無跑壘員的情況下，進入擊球位，擊出了越過左側圍墻的本壘打。金河成在首次進入MLB的2021年擊出了8個本壘打，去年擊出了11個本壘打。如果繼續保持目前的狀態，金河成將有很大機會以20個本壘打結束本賽季。 包括該本壘打在內，金河成本場取得了4次有效擊球、3支安打、2個四壞球上壘、1打點、2得分的成績。到目前為止，金河成在6場比賽中曾4次成功上壘，但5次上壘是自進軍MLB後361場比賽以來的第壹次。6月11日，在韓國職業棒球聯賽昌原與NC隊的比賽中，曾出現了6次出壘（3個安打、3個四壞球上壘）的記錄。 另外，正在美國二流職業聯賽（美職棒小聯盟）進行康復訓練的柳賢振（36歲•多倫多藍鳥）將於25日在洛杉磯（LA）加入MLB代表團。多倫多隊將與道奇隊（25~27日）、天使隊（29~31日）進行6連戰。MLB.com表示：“多倫多俱樂部還沒有確定柳賢振的復出時間。也就是說，在重返賽場之前，他將親自確認自己的身體狀態。”如果在這裏得到“OK”簽名，柳賢振就有可能以天使隊為對象首發出場。 22日，柳賢振在Triple A比賽中首發出場，在6局內投出了85個球，取得了3個被安打（2個本壘打）失2分的成績。當天他的投球最高時速達到90.8英裏（約146公裏），主要武器變速球投出了34個，制造了擊球手的7次空擊。

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