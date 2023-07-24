“摸了壹下兩尊半跏思惟像，根據腳尖不同微笑也不壹樣……即使看不見也能感覺到”. July. 24, 2023 07:43. by 李素研記者 always99@donga.com. “能感覺到。這是確信的微笑。” 20日，在首爾龍山區國立中央博物館1樓展示室。完全看不清前面的盲人首爾盲人學校教師李鎮錫（44歲•音譯）壹只手摸到了國寶金銅彌勒菩薩半跏思惟像（1962-2號）模樣的嘴角，另壹只手摸到了右腳尖。用指尖壹壹觸摸佛像腳趾的李某嘴角露出淡淡的微笑，並說出了上述壹番話。 “腳趾頭朝天立著。如果說旁邊的國寶金銅彌勒菩薩半跏思惟像（1962-1號）的腳尖是放松的話，那麽這座佛像則是用力的。心裏好像做出了某種決斷。雖然兩尊佛像露出同樣的微笑，但微笑的意義卻各不相同。” 國立中央博物館以今年9月開館為目標，正在建設面積達157.54平方米的“五感”展示室。將兩尊國寶半跏思惟像並排布置在壹起，從2021年11月開館至今，約有100萬人參觀了“思惟的房間”，為了讓盲人也能夠體驗到，進行了特別布置。該展廳沒有"“不要碰文物”的禁忌。代替真正的國寶，再現了原來大小和材質的兩尊半跏思惟像和16個微型模型等共30件佛像模型，讓盲人盡情地用指尖觸摸和感受。展廳裏擺放著為賦予大自然的效果而特別制作的香氣。 國立博物館為盲人設置常設展示室尚屬首次。國立中央博物館將李某等30多名盲人選定為咨詢委員和事前體驗團，共同設計空間。當天，李某也做出了尖銳的評價。他說：“館長和向導壹壹告知動線，幫助體驗固然好，但思惟不是別人代替，而是我自己要完成的”，“希望建立盲人可以獨自欣賞的系統。”博物館接受了李某的意見，為了讓盲人在沒有向導的幫助下體驗，決定準備包含展示室內移動路線和遺物說明的音頻指南。 企劃五感展示室的國立中央博物館教育課長張恩貞（音）說：“聽說‘博物館是視覺障礙學生回避的現場學習場所第壹名’的故事，受到了沖擊，所以決定建造展覽室。”在盲校學生中，博物館與美術館、水族館並稱為三大回避空間。“思維之屋”展示對盲人來說是毫無意義的空間的這種自我反省也成為了準備該展示室的動機。 李某表示，希望與非殘疾人壹起參加為殘疾人準備的節目。 “我想談談盲人用指尖感受到的文物和非殘疾人用雙眼看到的文物之間有什麽樣的相同和不同之處。也許心裏所畫的文物的樣子沒有想象中那麽不同（笑）。” 最近美術館和古宮也降低了阻礙殘疾人體驗的門檻。京畿龍仁市湖巖美術館在截止到9月10日的“壹點天空金煥基”展示會上免費租賃“色覺異常矯正用眼鏡”。文化遺產廳與盲人專門解說員壹起，以事前申請者為對象運營體驗景福宮和昌德宮的項目。其中包括用手觸摸宮殿縮小模型的體驗。去年首次引進的該項目今年從本月18日開始重新啟動，除周末和公休日外，將在平日運營。

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