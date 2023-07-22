女足獲勝概率僅為4.5%，但越南隊隊內氛圍十分狂熱. July. 22, 2023 07:48. by 姜泓求 windup@donga.com. 22日將成為越南足球歷史上裏程碑式的壹天。 越南女子足球國家代表隊將於當天上午10時在新西蘭奧克蘭伊登公園體育場舉行的2023國際足聯（FIFA）女子世界杯小組賽E組第壹輪比賽中，與世界最強的美國隊進行歷史性的世界杯首場比賽。在男女代表隊中，這是越南首次踏上世界杯決賽圈的舞臺。 偏偏第壹個對手是世界排名第壹，最近連續兩屆（2015、2019年）在世界杯上登上了冠軍寶座，在本屆大賽中依舊是有力奪冠熱門的美國，但越南隊卻非常狂熱。 女子足球世界排名第32位的越南隊在今年2月的亞足聯（AFC）亞洲杯附加賽上連續戰勝泰國、中華臺北隊，獲得了歷史上第壹張世界杯入場券。越南總理範明政稱在巨大的壓力下表現出耐心的選手團為“鉆石女孩”。越南選手中唯壹效力於海外聯賽（葡乙）的前鋒黃茹（32歲）是主力選手。越南隊隊長陳垂莊（35歲）信誓旦旦地表示：“面對美國這樣的強隊雖然是壹個巨大的挑戰，但這也是向她們學習的機會。我們具備在防守後伺機反擊，努力與她們抗衡的良好戰略。” 上月迎來自己72歲生日的越南隊主教練梅德忠即將成為男女世界杯歷史上年齡最大的主教練。這超過了2010年南非共和國世界杯時率領希臘男足的主教練奧托•雷哈格爾在當時球隊的最後壹場比賽中創下的紀錄（71歲零317天）。 越南也正在升溫。據外電報道，體育酒吧決定早上為在越南當地時間上午8時舉行的比賽應援的球迷們開門。在酒吧、餐廳等場所，預計比賽當天職員們會穿著印有越南國旗的T恤進行服務。 越南女子足球的惡劣現實也受到了關註。體育專門媒體《The Athletic》報道說：“越南的部分職業球隊向選手支付200~300美元（約26萬~39萬韓元）的月薪。因此，也有（作為副業）在網上銷售服裝、化妝品或開餐廳的代表隊選手。” 據足球統計專門企業“OPTA”透露，美國本場比賽的取勝概率為86.7%，越南的獲勝概率為4.5%。OPTA將越南在本次大賽中奪冠的概率評價為0.65%，在32個參賽國家中僅次於巴拿馬（0.36%）。

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