韓美日首腦將於8月18日在美國戴維營舉行會談. July. 21, 2023 08:03. by 全主榮, 張寬錫 aimhigh@donga.com,jks@donga.com. 記者20日獲悉，尹錫悅總統、美國總統拜登和日本首相岸田文雄將於當地時間8月18日在美國華盛頓附近的總統別墅戴維營舉行首腦會談。這是韓美日首腦首次不是以多邊會議為契機舉行三方會談。 韓國總統室當天通過公告表示：“韓美日三國首腦會談將於8月中旬在美國舉行。”拜登在今年5月日本廣島七國集團（G7）峰會時，向尹錫悅和岸田文雄提議召開華盛頓韓美日首腦會議，至今已經過了3個月。 據悉，韓美日經過討論決定，在距離白宮100公裏左右的馬裏蘭州山中的戴維營舉行三方首腦會談。總統室高層負責人表示：“把會談地點定在戴維營，意味著韓美日首腦將拋開其他事情，專註於會談議題，度過有密度的時間。” 預計，韓美日首腦將在會談中集中討論應對朝核和加強對朝延伸威懾的方案。加強全球供應網等擴大經濟安保領域合作和加強牽制中俄的聯合也將成為議題。

한국어