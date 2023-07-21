印度達美樂披薩“壹盤只售750韓元”，在高物價中展開出血競爭. July. 21, 2023 08:02. by 李智允記者 asap@donga.com. 印度達美樂披薩店去年2月推出了壹盤49盧比（約750韓元）的比薩。在世界達美樂披薩菜單中最便宜。雖然是直徑不到成人壹拃的7英寸（約18厘米）加上少量配菜的“1人披薩”，但人氣很高，於是今年4月又推出了兩種新品。雖然也有“只能嚼到面團”的不滿，但對於企業來說，這是應對高物價的戰略。 當地時間20日，路透社報道了長期飽受高物價困擾的印度，全球快餐連鎖店放棄收益而展開的“出血競爭”。面對這49盧比的披薩，必勝客去年推出了79盧比的披薩。麥當勞也加入低價競爭，上個月舉行了漢堡“2+1”活動。 印度達美樂披薩首席執行官薩梅爾·凱塔爾法爾（音）對路透社表示：“面對無法控制上漲的物價，消費者緊閉錢包，企業努力榨取收益。49盧比的披薩是生存的必殺技。” 印度達美樂披薩不僅推出低價商品，還努力節約費用。從去年12月開始，向訂購打包的顧客提供沒有蓋子的披薩盒。雖然每盤披薩只能節省0.6美分，但打包訂單占到總銷售額的63%，也能減少巨額費用。當然，由於通貨膨脹，盒子的價格去年上漲約30%，也產生了影響。 印度每月消費者物價上漲率自2020年以來，沒有降到過4%以下。上月同比上漲4.8%。蔬菜類價格上漲了12%。特別是西紅柿在壹個月內上漲了288%，麥當勞在本月7日宣布將從漢堡中除去西紅柿。再加上印度北部水災，預計今後食品價格上漲幅度將進壹步擴大。 全球連鎖店不顧低收益，實施這樣的戰略，試圖保住印度市場占有率，是因為世界最大人口（14億人）印度市場的增長潛力非常大。據歐睿（Euromonitor）透露，印度的披薩、漢堡、炸雞市場目前規模達21億美元（約2.667萬億韓元），到2027年為止每年將以15%的速度增長。

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