尹總統登上美國核潛艇“鞏固安保”……北韓針對核潛艇發動SRBM挑釁. July. 20, 2023 08:01. by 張寬錫, 孫孝珠 jks@donga.com,hjson@donga.com. 19日，隨著韓美核協議集團（NCG）的出臺，尹錫悅總統訪問了時隔42年啟航的美國海軍戰略核潛艇肯塔基號（SSBN-737），並強調：“韓美兩國今後也將通過定期開展核協議集團、SSBN等戰略資產，以壓倒性的、堅決應對正在高度化的朝鮮核導彈威脅。”隨著NCG的出臺，兩國闡明了“韓美壹體型擴張遏制”，在非常時期將韓國意見反映到美軍的核戰鬥力運用上，韓國總統登上了美國核心戰略資產，展示了有效的擴張遏制力量。 尹總統當天訪問了肯塔基艦停泊的釜山海軍作戰司令部內的1號碼頭，並表示：“訪問了目前最強大的戰略資產之壹的美國SSBN肯塔基艦，意義深遠，非常踏實”，“肯塔基艦的展開充分體現了韓美兩國定期展開美國戰略資產、防禦擴張抑制執行力的意誌。” 強烈反對NCG首次會議和肯塔基號入港並預告軍事攻勢的北韓19日淩晨發射了兩枚可以搭載戰術核武器的“北韓版伊斯坎德爾”（KN-23）近程彈道導彈。據聯合參謀本部透露，在平壤順安壹帶發射的導彈向東北方向飛行550公裏，最終落在了東海。從順安到前壹天肯塔基艦入港的釜山南區海軍作戰司令部釜山作戰基地的距離約為550公裏。這被解釋為，飛行射程精確到可以觸及釜山的550公裏。

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