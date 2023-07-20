結束最長爭執，最低時薪定為9860韓元……應該修改消耗性的決定體系. July. 20, 2023 08:00. . 明年的最低工資定為每小時9860韓元。比今年上漲了2.5%（240韓元），月薪（每月工作209小時）為206萬韓元。雖然人們十分關註是否突破“1萬韓元”大關，但由於中小企業和個體戶等抱怨經營困難，上調率自2021年（1.5%）以來居歷史第二低位。最低工資委員會經過超過15個小時的通宵會議，於昨天清晨6點左右確定了明年的最低工資。這是今年也未能達成勞資協議而進行表決的結果。 最低工資的決定過程每年都會經歷很大的陣痛，但今年尤其嚴重。由於勞動界和公益委員之間的矛盾，從第壹次會議開始就被取消，上個月因對抗警察鎮壓高空靜坐示威而被拘留的勞動者委員被解聘，多次出現了抗議、退場等難行局面。最終，超過法定審議期限，時隔110天決定了最低工資。當初以“上調26.9%”和“凍結”相對抗的勞動界和經營界，在此過程中提出了10次修訂案，但均未能達成協議。 像這樣，勞資政矛盾和對立像年例活動壹樣反復出現，是因為審議、表決最低工資的結構本身存在問題。最低工資委員會由工人、資方、公益委員各9人共27人組成。如果勞資雙方就各自提出的上調率找不到切入點，那麽以公益委員準備的仲裁案進行表決後決定是慣例。也就是說，在工資問題上利害關系相沖突的勞資雙方只會進行消耗性的較量。自1988年實行制度以來，通過勞資協議決定最低工資的只有7次，遵守法定審議期限的只有9次。 更何況，政府選拔的公益委員根據政府政策或基調提出了上調率，增加了不確定性。在上屆政府初期雇傭沖擊嚴重的情況下，公益委員連續兩年推進兩位數的上漲率，就是壹個典型的例子。最近兩年，公益委員任意以增長率、物價上漲率預測值等3個經濟指標為基礎提出了上調率，引起了勞資雙方的反對。由於沒有合理、公正的計算標準，經營界對今年的表決結果表示反對，稱“加重負擔”，勞動界則反駁稱“實際工資有減無增”。 在勞資雙方不作讓步的對峙、抗議層面的退場、通過剩下的委員投票決定的落後決定結構下，明年也只能反復出現跛行。應該參考發達國家的事例，減少消耗性矛盾，修改決定體系，以便合理、可預測地決定最低工資。為了不引發政治偏向爭議，有必要制定客觀標準。在工作環境和勞資文化發生劇變的情況下，35年前建立的最低工資決定體系已經壽終正寢。

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