美國半導體業界對對華出口限制“舉反旗”……“直到與同盟協調好為止，要克制擴大限制”. July. 19, 2023 08:03. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、郭道英記者 weappon@donga.com、now@donga.com. 美國半導體業界當地時間17日發表聲明，敦促美國政府“克制對中國新增出口半導體限制”。在拜登政府本月內推進通過人工智能半導體等擴大出口限制後，美國業界舉起了反對旗幟。 美國半導體產業協會當天發表聲明稱：“反復進行過於廣泛、模糊、單方面的限制，有可能會降低美國半導體產業的競爭力，擾亂供應網，導致中國持續擴大報復的危險。”聲明還表示：“在能夠判斷是否與同盟國完全協調好（限制）之前，敦促克制進壹步限制。” 拜登政府繼去年10月宣布尖端半導體備出口限制後，最近正在推進以擴大低配置的人工智能半導體的出口限制的方案。據悉，與此同時，拜登政府還通報稱，將中斷曾授予英特爾和高通等公司的華為出口許可。 美國半導體產業協會是半導體領域最大的民間組織，不僅包括英特爾、IBM、高通、英偉達等美國半導體企業，還有三星電子和SK海力士、臺灣臺積電等。該組織發表反對拜登政府半導體出口限制的聲明尚屬首次，這是因為擔心如果對世界最大的半導體市場中國的出口因追加限制實際上被切斷，可能會造成巨大的損失。 隨著美國半導體產業協會正式反對加強對華出口限制，預計全球半導體企業也將積極提出意見。雖然受到對華出口限制，但相對來說沒能提高聲音的韓國業界也表現出贊同的態度。 隨著半導體業界的逆風正式開始，以出口限制為武器與中國展開“半導體戰爭”的拜登政府將出現不小的負擔。有觀察人士認為，拜登政府可能會推遲追加出口限制。白宮當天召見英特爾、高通、英偉達等美國半導體業界首席執行官，討論了半導體限制等中國政策。據悉，他們在白宮會晤中也表達了對追加出口限制的擔憂。

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