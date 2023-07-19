上半年K-POP唱片出口額達1685億韓元，創歷史新高……美國超越中國成第二大市場. July. 19, 2023 08:02. by 世宗=宋慧美記者、金泰彥記者 1am@donga.com,beborn@donga.com. 隨著K-POP熱潮的持續，今年前6個月唱片出口額增加了17%以上，刷新了歷史最高值。美國超過中國成為K-POP唱片出口國第2位等，韓流地形圖也在悄悄發生變化。 據關稅廳18日透露，今年上半年（1~6月）唱片出口額為1.3293.4億美元，較去年同期（1.1354億美元）增加了17.1%。以上半年為基準，這是歷史最高金額。K-POP出口額在2022年壹年間達到2.3311億美元，創下了歷史最高紀錄，今年也延續了這種趨勢。 從1~6月的唱片出口額來看，日本最多，達4852.3萬美元。美國（2551.9萬美元）位居第二，中國（2264萬美元）位居第三。德國、中國臺灣、中國香港、荷蘭、加拿大、英國、法國等緊隨其後，排在前十位。 K-POP對華出口額以年度為準，從2012年到去年，除2020年以外壹直位居第二。2020年，得益於防彈少年團（BTS）熱潮等，美國躍居第二位。有觀測認為，美國K-POP出口增長勢頭最為迅猛，今後對美唱片出口額有可能超過中國市場規模。 今年上半年K-POP明星們也在全球市場非常活躍。BTS成員JIMIN（照片）憑借個人專輯的主打歌《Like Crazy》成為首位進入美國公告牌主單曲排行榜“Hot 100”的同時，就獲得第壹名的歌手。SUGA的個人專輯《D-DAY》在5月公告牌主專輯排行榜“公告牌200”中排名第二。 組合Seventeen也很活躍。Seventeen僅上半年就銷售了890.4129萬張專輯，刷新了K-POP的最高紀錄。這得益於今年4月發行的新歌《FML》，以及之前專輯的銷量增加。Tomorrow X Together（TXT）和Stray Kids分別在2月和6月登上了“Billboard 200”排行榜的第壹位。組合FIFTY FIFTY也憑借《Cupid》連續16周進入Billboard“Hot 100”排行榜。女子組合TWICE今年1月在美國洛杉磯（LA）舉行的“Billboard Women In Music”頒獎典禮上，作為K-POP女歌手首次獲得了“Breakthrough Artist”獎。 韓國音樂內容協會事務總長崔光浩（音）表示：“以BTS進軍美國為契機，K-POP持續被北美大眾所熟知的機會變多了”，“隨著對BTS的關註轉向了韓國的眾多歌手，K-POP的銷售額正在迅速增加。”

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