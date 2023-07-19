禮來公司新藥“多納內馬布”能緩慢阿爾茨海默病初期進展三成半. July. 19, 2023 08:03. by 全南赫記者 weappon@donga.com、now@donga.com. 可以減緩阿爾茨海默癥引起的認知功能下降的藥物正在陸續面世。當地時間17日，醫學雜誌《美國醫學協會雜誌》的報告稱，目前正在進行臨床三期試驗的全球制藥公司禮來（伊萊利利）的新藥“多納內馬布（Donanemab）”能夠推遲阿爾茨海默病的初期進展。 據禮來的約翰·西姆斯博士團隊透露，以初期出現阿爾茨海默癥狀的平均年齡73歲的1736名患者為對象進行了臨床試驗，結果顯示，服用多納內馬布的患者與服用假藥（胃藥）的患者相比，認知下降速度放慢約35%。 新公開的數據顯示，在出現記憶力及思考力減退的初期狀態下，如果立即開始藥物治療，癡呆癥的進展將推遲近60%。禮來當天表示，為了得到美國藥管局的批準，提交了多納內馬布。預計結果將在今年底前後出來。 如果多納內馬布得到正式批準，繼2021年獲得有條件批準的“阿杜那單抗（A誒ucanumab）”和本月6日獲得正式批準的“侖卡奈單抗（Lecanemab）”之後，將誕生第三種癡呆癥藥物。 據悉，目前學界認為，大腦內凝集名為“澱粉樣蛋白”的物質形成“塊狀”的“澱粉樣蛋白斑塊”會妨礙神經細胞的功能，誘發阿爾茨海默氏癥。這三種藥物都利用了清除澱粉樣蛋白的作用。但是，目前只對初期患者有效果，而且有可能出現腦出血或腦浮腫等。因此，美國藥管局曾對雷卡內馬布下達過最高的危險警報“黑匣子警告”。多納內馬布也在部分用藥患者身上發生了腦浮腫和出血等副作用。 韓國企業也正在開發癡呆癥藥物。細胞藥物開發企業NKMAX當地時間16日在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2023阿爾茨海默癥協會國際會議上公開了本公司候選藥物“SNK01”的臨床壹期中間結果，確認了其安全性與有效性。生物企業“ARIBIO”正在進行口服癡呆癥藥物候選物質的臨床三期試驗。

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