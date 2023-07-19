麥克羅伊已連續9年無大滿貫賽冠軍入賬，期待“英國公開賽再現2014”. July. 19, 2023 08:02. by 李憲宰 uni@donga.com. 在16日結束的捷尼賽思蘇格蘭公開賽上戲劇性地反敗為勝的羅裏•麥克羅伊（34歲•北愛爾蘭）是最優秀的男子高爾夫選手之壹。自18歲進入職業賽場後，他在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上共獲得了24場勝利。本賽季他已兩次奪冠，世界排名高居第2位，聯邦快遞杯積分排名占據第3位。 將於20日開始在英國舉行的為期4天的今年男子高爾夫最後壹場大滿貫賽事英國公開賽前夕，麥克羅伊的名字登上當地媒體的頭條是理所當然的事情。但焦點集中在麥克羅伊身上是因為今年的比賽將在英格蘭霍伊萊克的皇家利物浦高爾夫俱樂部（71桿）舉行。 該高爾夫球場是位於海邊的林克斯球場，今年是該球場第13次舉辦英國公開賽。最近的比賽是在9年前的2014年舉行的，當時的冠軍是25歲的麥克羅伊。麥克羅伊還在當年PGA錦標賽上奪冠，25歲的他已4次成為大滿貫賽冠軍。在此之前，創造這壹紀錄的只有“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（48歲）和“活著的傳奇”傑克•尼克勞斯（83歲•以上美國）。 但當年也是麥克羅伊最後壹次在大滿貫賽事中奪冠。麥克羅伊決心在9年前擁有美好記憶的球場上結束大滿貫賽事的冠軍荒。 在蘇格蘭公開賽奪冠後，他表示，“比賽的壹貫性比任何時候都好。現在應該是再次獲得大滿貫賽冠軍的時候了。”PGA巡回賽在力量排名中也把他提升到了第壹位。4月份在大師賽上中途被淘汰（兩輪之後落後於晉級線）的他在PGA錦標賽上並列排在第7位，在美國公開賽上獲得亞軍，正在呈現上升趨勢。 去年的冠軍得主卡梅隆•史密斯（澳大利亞）將向大賽2連冠發起挑戰，世界排名第壹的斯科蒂•舍夫勒（美國）也被認為是奪冠熱門。韓國參賽選手方面有任成宰、金柱亨、金時元、李京勛、安秉勛、姜京南、金碧歐等。 另外，高真榮在當天發表的女子高爾夫世界排名中，以0.02分的優勢領先內利•科達（美國），將自己保持的最長時間世界排名第壹位的記錄增加到了162周。從20日開始的湖灣公開賽是不賦予世界排名積分的比賽，因此高真榮將在163周內保持世界第壹的位置。高真榮和科達均不會參加兩人壹組進行的該比賽。

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