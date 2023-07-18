在像咖啡廳壹樣的圖書館喝“壹杯書”吧. July. 18, 2023 07:53. by 李素研記者 always99@donga.com. “因為缺少可以休息的公共空間，所以人們都湧向咖啡廳。也就是說，正在支付社會費用。圖書館應該成為市民們可以好好休息的地方。” 設計室內外公共圖書館內部空間的Mat.E Architects所長李炳旭（42歲）、金洪哲（38歲）、金成鎮（38歲）三人11日在首爾廣津區峨嵯山森林圖書館如是說。他們強調：“像廣場和公園壹樣重要的建築物是圖書館”，“圖書館的競爭者不是讀書室，而是‘星巴克’等咖啡專賣店或遊樂場。”他們從獲得“2020大韓民國空間文化大獎”總統獎的全北全州青少年圖書館“宇宙路1216”（共同設計）開始，到最近為止設計了全國8個公共圖書館。 去年8月開館的峨嵯山森林圖書館是他們設計內部的“像咖啡廳壹樣的圖書館”之壹。該圖書館原本是垃圾集散場，地上2層，面積為388.92平方米，新建樓層高達8.3米，壹面有正面玻璃窗。在那另壹邊，峨嵯山和諧庭院的風景盡收眼底。在露臺上，人們可以壹邊聊天壹邊休息。金洪哲所長表示：“不想用書櫃遮擋玻璃窗之間的光線，所以設置了面向庭院的桌子”，“即使不壹定看書，也能享受窗外的風景。” 擁有60個座位的該圖書館從開館當天開始到今年6月為止，在約10個月的時間裏共接待了11.7098萬名參觀者，成為了“熱門場所”。Instagram上也有不少人在該圖書館留下打卡認證照。金成鎮所長表示：“前往咖啡廳的人們再次被吸引到了圖書館。” 今年1月新開業的廣津區紫陽4洞圖書館也是他們改造的。2008年，該圖書館在洞居民中心1樓231平方米的空間裏開張，原來書櫃緊挨著天花板，即使打開燈也會有陰影。甚至讓人感覺內部很暗淡。由於書架占領了空間，閱覽空間相對不足。他們將空間重新設計成展示場，吸引了顧客的視線。將書架集中到壹邊，營造了開闊的閱覽空間，書架長度也不同，給人壹種動態的感覺。不僅是天花板，書櫃本身也設置了隱隱的照明，書櫃本身就像展品壹樣。圖書館改造後，新註冊會員比以前增加了43%。 他們的下壹個項目是改造位於西大門區弘濟1洞自治會館2層的49平方米（約14.8坪）規模的兒童小圖書館。此次的目標是，把不大的該圖書館打造成遊樂場。金洪哲（音）所長說：“對於享受這裏的孩子們來說，49平方米就足以成為可以想象任何事情的巨大遊樂場。” 他們說：“現在是時候對1990年代以後大幅增加的公共圖書館進行質量整頓了”，“今後我們想把公共圖書館換成新的面貌，直到約定‘在圖書館見面’成為常見的日常生活為止。”

한국어