“通知了市政府”“這是道政府該做的事情”“不可抗力”“人手不足”“改變不了情況”. July. 18, 2023 07:53. . 歷史上最嚴重的五松地下車道積水事故，是只要及時控制交通就能避免的慘案。但是，對保護居民負有責任的行政機構卻互相指責對方。雖然是在自己轄區內發生的事故，但區政府推卸責任到市政府，市政府推卸責任給道政府。 慘案發生當天，錦江洪水控制所向興德區廳通報“五松邑宮坪第二地下車道需要實行交通管制”，當時是積水前2小時10分鐘。但是，興德區廳表示，“已經通知了市政府”。清州市政府則表示，“屬於道廳管轄範圍”，也沒有通知道政府。忠清北道政府稱，“這是不可抗力”，“問題出在堤壩不牢固”。作為比任何人都了解轄區內情況的自治團體，這是非常不負責任的行為。警方接到7起道路積水相關的事前舉報後，以“人手不足”為由沒有出動到事故現場。消防署職員接到報警後到達現場，看到決堤後也表示，“堵住堤壩不是我們的事”，沒有移交相關機關就自行離開。考慮到水災情況，對於總統取消訪問烏克蘭計劃的可能性，總統辦公室表示：“即使趕回韓國，也無法改變狀況。”不完善的行政導致13人死亡，怎麽就沒有壹個人說“是我的錯”呢? 五松地下車道被淹的原因是附近美湖川臨時堤壩潰塌。此次中南部集中暴雨導致堤壩流失的地方性河流，包括美湖川在內共有169處。但中央災難安全對策本部連堤壩倒塌的河川的管理責任在哪裏都沒有掌握。有人指出，除了五大江幹流和部分國家河流之外，大部分河流的整備和災難應對責任都分散在多個地方自治團體，因此無法進行有效的管理。雖然是同壹條河川，但負責上下遊的地方自治團體不同，主流和支流也不同，因此在責任所在的攻防戰中出現了管理的死角地帶。治水是國政的基本。要建立統壹、有機的河流管理制度。 此次中南部地區暴雨災害是受三天降雨量比往年梅雨季節壹個月還要多的影響。由於全球氣象異變，自然災害的強度正在增大，模式也在發生變化，因此積極靈活的災難預防和應對比任何時候都更為重要。如果公職社會在部門之間設置隔閡，安於消極的保身主義和行政便利主義，即使天氣早有預報，也只會壹再出現因行政失敗而遭受災難般損失的“官災”。

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