亞歷山大大帝的生存鬥爭. July. 18, 2023 07:52. . 亞歷山大大帝在所有的戰鬥中都沖鋒陷陣。筆者認為，亞歷山大早早去世很大壹部分是受傷後遺癥的影響。胸骨上插上箭的最後壹次傷勢是重傷，甚至讓人認為幾乎已經死亡。在那次重傷之前，他也受了無數傷。亞歷山大在士兵面前展示全身的傷痕，甚至說：“如果有比我傷得更重的人，就出來看看吧。” 如果那樣在前頭展開猛烈的戰鬥，比戰死的危險更大。這是戰敗的危險。所謂戰況，就是看不到宏圖目標，只顧眼前戰鬥。但是亞歷山大大帝在沖鋒陷陣的位置上展開白刃戰的同時，了解戰鬥的全景並應對的能力也非常卓越。 從亞歷山大大帝的立場來看，這是不得已的選擇。要想帶領所有兵力發動征服戰爭，必須自己親自領導軍隊。把最強的軍隊交給別人，等他回軍了，就沒有辦法承擔。即使自己親自率領兵力前往戰場，在與多數敵人展開危險戰鬥的情況下，指揮官如果失去自信，也可能向敵人投降並攜手合作。 亞歷山大大帝的不可思議的能力不是神賜予的才能，而是本人為了生存而做出的努力和鬥爭。越是民主化的社會，即使用力量可以破壞政府，也很難統治。戰爭英雄成為領導人的情況時有發生，但這種情況也不是通過力量，而是通過國民的人氣和信賴。相反，在民主主義尚未站穩腳跟的社會裏，軍部的長期獨裁或政變接連不斷。指揮官掌權的瞬間，與軍隊、士兵的直接聯系就會中斷，在那壹瞬間喪失權力基礎。 普裏戈金政變後，俄羅斯的動向受到了世界的關註。雖然各種猜測紛至踏來，但結果有待觀察。但可以明確的事實是，國家的政體和政治現象並沒有脫離該國國民的政治民心。此次事件將成為俄羅斯利害關系的重大指標。俄羅斯的動向是有趣的理由。

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