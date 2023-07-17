“沙堆”堤壩和洪水警告被忽視導致的最嚴重的地下隧道慘案. July. 17, 2023 08:02. . 強擊中南部地區的創紀錄暴雨導致山體滑坡和河流泛濫，造成了大規模的人員傷亡。僅在泥石流災害嚴重的慶尚北道，就有17人死亡。忠清北道清州市五松邑宮坪二地下車道因附近美湖川的泛濫被水淹沒，10多輛汽車上的人被困，遭受了集體慘案。對於此次暴雨預報，韓國政府雖然決心“采取甚至過分的先發制人措施”，但這次也沒能阻止大規模的人員傷亡和財產損失。 特別是15日上午發生的歷代最惡劣的宮坪二地下車道慘案，可怕地證明了地下空間是多麽脆弱的地方。隨著離地下車道較近的美湖川堤壩倒塌，江水像瀑布壹樣傾瀉而入，長430米的地下車道被淹沒到頂部，僅用了不到5分鐘的時間。包括開車送小舅子的新郎和早晨去打掃衛生的70多歲老母親在內，共有9人未能逃脫而死亡。 更令人惋惜的是，每次都錯過了防止慘案發生的幾次機會。在地下車道被水淹沒前2小時10分鐘，河川水位達到嚴重水位後，錦江洪水控制所向清州市興德區廳通報說：“請下達居民控制措施。”浸水40分鐘前，附近美湖川橋擴建工程的監理公司團長向警方報案說：“有可能被浸水，請控制車輛。”該地下車道的地帶本來就比周邊農田低，因此發生浸水事故的可能性較高。在相關機構的接連要求下，仍未能及時實施交通管制，究竟是怎麽回事? 此次慘案的直接原因是臨時堤壩倒塌。但居民們證實，堤壩是“馬馬虎虎地用沙子堆成，然後用防水布蓋住”。沒有雨水自動切斷設施，排水泵也沒有啟動。與2020年導致3人死亡的釜山草梁地下車道浸水事故當時，沒有什麽不同。據悉，當時政府作為防止再次發生的對策，宣布構建了自動切斷設施，但據說宮坪地下車道原定於今年9月設置。明知有可能被水淹沒的地區，但遲遲沒有設置，原因是什麽? 全國其他144處有可能被水淹沒的地下車道是否安全？ 雖然說确实是短時間內倒下的極端暴雨，但是否屬於山體滑坡造成人員傷亡的大事，實在令人惋惜。據悉，因山體滑坡造成7人死亡的慶北醴泉郡部分地區被排除在軍隊指定的山體滑坡危險地區之外。由於氣候異常現象日益頻繁，僅憑以前的對策很難防止損失。氣象廳預報說，截止到18日，已經受災的中南部地區最多將有300毫米以上的暴雨。氣象廳和有關機關要共享氣象信息，打起精神，及時控制河流和道路、居民躲避。

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