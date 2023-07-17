壹桿進洞，NBA三分球神射手斯蒂芬•庫裏在高爾夫球場上歡呼雀躍. July. 17, 2023 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. 曾兩次在美國職業籃球（NBA）獲得最有價值球員（MVP）的超級明星斯蒂芬•庫裏（35歲•金州勇士）在美國名人高爾夫大賽上成功實現壹桿進洞。 16日，在美國內華達州州界所在的塔霍湖（Lake Tahoe）高爾夫球場（72桿）舉行的美國世紀名人高爾夫錦標賽第2輪7號洞（3桿）上，庫裏以壹桿開球將球打入洞內。作為“三分球神射手”，經常在球場中圈附近進球的庫裏在高爾夫領域也充分發揮了自己的主要特長。在距離球洞152碼（約139米）處打出的第壹桿落在距離球洞約1米遠的地方，彈起壹次後，神奇地樣飛進了球洞。 確認壹桿進洞後，庫裏穿過平坦球道全力奔跑到果嶺後，在旗桿上擊掌，盡情享受喜悅之情。異常高興的他說：“雖然跑得比籃球場還要長，氣喘籲籲，但無法控制喜悅的心情。這是我人生中第二次打入壹桿入洞。”壹天前，庫裏在第壹輪比賽中成功推出了6米遠的陡坡下坡推桿。 各項目名人較量高爾夫實力的該大賽將以3輪54洞變形定分式（Stableford）方式舉行。根據每洞成績，給信天翁10分、壹桿進洞8分、老鷹6分、小鳥3分、標準桿1分，雙柏忌以下成績則扣掉2分。憑借壹桿進洞，庫裏壹口氣拿下8分，在第二輪比賽上以50分的成績單獨排在第壹位。 以“高爾夫狂”著稱的庫裏去年在該大賽上排名並列第16位。美國職業橄欖球聯盟（NFL）出身的托尼•羅莫獲得了去年賽事的冠軍。

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