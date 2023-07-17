3年前釜山地下車道曾經經歷的悲劇……只是嘴上說說的對策，慘案一再發生. July. 17, 2023 08:03. by 釜山=姜成明記者 smkang@donga.com. 在忠清北道清州市興德區五松邑宮坪二地下車道浸水事故，很多人想起3年前釜山東區草梁第壹地下車道浸水事故。當時有3人因公務員管理疏忽而死亡，之後雖然政府接連發表等，但最終還是沒能阻止“最糟糕的地下車道慘案”再次發生。 2020年7月23日，釜山地區下了每小時80毫米的暴雨，經過草梁第壹地下車道的6輛汽車瞬間被洪水淹沒，3人死亡，4人受傷。調查結果顯示，當時排水泵設施沒有正常啟動，出入控制系統也出現了3年多的故障。 檢察機關以業務過失致死等嫌疑起訴了釜山東區的11名前、現任公務員。去年9月5日，釜山地方法院判處前東區副區廳長A某監禁1年零2個月等，11人全部有罪。法庭指出：“雖然有指南，但是平時疏忽了對設施的管理，沒有好好遵守指南。” 草梁地下車道事故發生後，行政安全部表示，為了防止類似事故，將制定△構築出現暴雨後的自動阻斷設施△遠程切斷△與導航公司實時共享地下車道管制情況△構建狀況傳播系統等對策。但是，五松地下車道並沒有構築汽車阻斷設施或遠程切斷系統。

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