韓亞航空因飛行員工會爭議首次停飛國際航線. July. 17, 2023 08:04. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 因工資協商矛盾，與資方平行前進（比喻雙方主張等保持完全對立的狀態）的韓亞航空飛行員工會的守法鬥爭，首次發生了國際航線停航。如果發生24日預告的罷工，預計飛機停飛將進壹步增加。 據韓亞航空16日透露，原定於當天上午7時35分從仁川國際機場出發，於當地時間11時5分抵達越南胡誌明的OZ731航班被迫停飛。韓亞航空前壹天向乘客介紹說：“因飛行員工會團體行動而停航。”因此，原定於當地時間16日中午12時5分從胡誌明市出發，下午7時25分抵達仁川的OZ732航班也被取消。 韓亞航空相關人士表示：“由於飛行員的團體行動，未能邀請機長和副機長等航運乘務員，因此采取了停飛措施。”韓亞航空飛行員工會從上個月開始展開了守法鬥爭。守法鬥爭雖然在合法的範圍內進行，但在航空業界可能會引發飛機晚點和人力運營問題等。 據分析，當天的停航也是受到守法鬥爭的影響。過去在特定航班上出現了飛行員空缺，公司方面為了代替這壹空缺，好不容易找到飛行員進行了運航。但當天因沒能找到飛行員而停飛。據韓亞航空透露，由於工會的守法鬥爭，到15日為止，8條國內航線停飛，35條國際航線和19條國內航線等54條航班被推遲。 工會預告了從24日開始的罷工。航空產業是必需公益事業。不能進行全面罷工。但是國際航線和國內航線分別可以參加20%和50%的罷工，因此航班運行可能會出現問題。某航空公司的機長表示：“如果計劃的人力運營不能正常運轉，航班運營可能會出現混亂。勞資和產業銀行等債權團都應該做出讓步。”

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