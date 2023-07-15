11家韓國企業參與“烏克蘭重建”……最少66萬億韓元規模. July. 15, 2023 07:57. by 張寬錫 jks@donga.com. 正在波蘭進行正式訪問的尹錫悅總統當地時間14日就烏克蘭重建問題表示：“我們是韓國戰爭後通過國際社會的援助重建過國家的國家。我們的經驗和援助將對戰後恢復和重建有很大幫助。”據總統室推測，包括烏克蘭重建工程在內的整體事業規模遠遠超過當初提出的金額（約1200萬億韓元），達到“2000萬億韓元以上”。 韓國和波蘭將於9月通過組建副部長級的磋商機制，正式挖掘共同事業。截至目前，掌握的韓國參與烏克蘭重建事業的規模是5月份根據烏克蘭政府的要求進行的200億美元（約25萬億韓元）重建項目和320億美元（約41萬億韓元）規模的民間主導事業等，共計520億美元（約66萬億韓元）。 尹錫悅在華沙壹家酒店舉行的“烏克蘭重建合作企業座談會”上會見企業家時表示：“參與重建在海外基礎設施訂單方面也是重要機會。政府將積極支援民間主導烏克蘭重建。”三星物產、現代建設、可隆全球、HD現代網站解決方案、現代Rotem、進出口銀行等正在推進重建事業的11家企業和機構參加了會議。 總統經濟首席秘書崔相穆13日在新聞發布會上表示：“為了進軍烏克蘭重建事業，將正式著手進行全方位支援。韓國、波蘭、烏克蘭政府之間已經完成了烏克蘭重建事業的三角合作體系。” 尹錫悅在隨後舉行的韓國-波蘭商務論壇上向兩國企業家提議：“烏克蘭重建將成為兩國合作的新平臺。韓國和波蘭共同參與戰後重建事業。”兩國250多人參加論壇，在新產業能源、基礎設施領域簽署了33份諒解備忘錄。

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