從34歲的“Lotty”到新生角色齊聚壹堂. July. 14, 2023 07:44. by 李素研記者 always99@donga.com. 13日在首爾江南區COEX開幕的“角色授權展2023”上，最受矚目的角色之壹就是今年34歲的樂天世界的代表角色“洛蒂（Lotty）”。當天，活動現場內的576個卡通知識產權（IP）展位中，唯獨Lotty展位前擠滿了20~30多歲的參觀者。參加活動的樂天世界設計媒體組長韓京元認為“Lotty的成長”是人氣秘訣。 1989年出生的Lotty在2021年迎來了人生的轉折點。樂天世界以看著Lotty長大的MZ壹代（千喜年+Z壹代）為對象，推出了30多歲的Lotty角色“The Good Vibe Lotty”。在Instagram上分享了長大成人的Lotty從樂天世界下班後尋找自己興趣的日常生活，引起了“Ki誒ult（童心未泯的成人•大人與兒童合二為壹的新造詞）”們的共鳴。從兒童到大人，從樂天世界向外擴張世界觀後，在啤酒等多種商品上拓寬了Lotty角色的活用之路。據樂天世界透露，去年通過Lotty角色IP賺取的銷售額約達160億韓元。 由文化體育觀光部主辦、韓國文化信息振興院主管的此次活動，共有111家國內外角色IP企業參加。不僅有包括制作波魯魯（Pororo）和太友（Tayo）的制作公司Iconix在內的代表性國內角色IP企業宣傳館，還有50名新進作家壹起參加了發掘新生角色的“新秀項目”企劃館。展示利用網絡漫畫IP的商品化、電影化事例等的“網絡漫畫特別館”今年也首次亮相。 連接參加活動的IP企業和國內外買家的“1：1商務配對項目”對新進作家來說是不可錯過的機會。去年創立角色IP企業Bn的白寬鉉代表（37歲）僅在開幕當天上午就接到了中國客戶和2名國內客戶的會面提案。以9只動物為主題制作的Bn的角色“Bebble Farm”吸引了買家的視線。 白代表笑著說：“因為公司在大田，所以不僅宣傳角色，連企業會議都不容易，但是通過這次活動獲得了向國內外宣傳角色的好機會。”據韓國文化信息振興院透露，以13日上午為準，國內外1032名買家進入了配對參加名單。另外，在今年的活動中，與日本角色品牌、授權協會等壹起首次展示了日本共同館。 利用去年在新秀項目中亮相的新晉角色的商品銷售展位也吸引了人們的視線。韓國文化信息振興院院長趙賢來（音）表示：“期待這能給在商品流通和宣傳上遇到困難的新進作家們帶來力量。”活動將舉行到16日。

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