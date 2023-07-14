朝鮮發射洲際導彈，金正恩針對韓美“將繼續發動軍事攻勢”. July. 14, 2023 07:48. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩日前在參觀試射使用固體燃料的洲際導彈“火星-18”型時表示：“將持續采取更強有力的軍事攻勢，直到美帝國主義和南朝鮮傀儡逆賊在絕望中承認並打消毫無意義的反共和國敵對政策的可恥失敗為止。”這預示著朝鮮將動員針對美國的洲際導彈、針對韓國的戰術核武器導彈等，進壹步提高挑釁水平。 據朝鮮《勞動新聞》13日報道，金正恩前壹天登上中央指揮監視所，親自批準了“火星-18”型導彈的發射。《勞動新聞》公開的現場指導照片中，金正恩笑容燦爛地鼓掌。 金正恩表示：“朝鮮半島（韓半島）的安全環境正受到敵對勢力的嚴重威脅，現在的局勢要求我們更加努力貫徹第八次黨代會提出的強化核戰爭遏制力路線。我們黨和共和國政府想要持續開發更為先進、有效、可信的武器體系的戰略路線和方針不會發生絲毫變化，也不會動搖。” 《勞動新聞》把當前定性為“接近超越冷戰時代的核危機局面的嚴重時期”，並稱此次發射“是為了徹底遏制敵對勢力危險的軍事蠢蠢欲動而加強正當防衛權的壹環”。他特別提到了包含加強韓美延伸威懾方案的《華盛頓宣言》和美國核動力潛艇等戰略資產的韓半島展開，並表示：“地區局勢正在走向史無前例的核戰爭邊緣。” 當天金正恩的發言和朝鮮報道都使用了“南朝鮮”的名稱。此前，勞動黨副部長金與正在10日和11日對駐韓美軍偵察機活動的譴責談話中，曾稱韓國為“大韓民國”。朝鮮之所以將兩種稱呼混用，可能是為了區分對內對外。此前，金與正的談話只由外宣媒體朝鮮中央通訊社發表，但當天發射“火星-18”型導彈的消息不僅朝中社刊登，也刊登在朝鮮居民閱讀的《勞動新聞》上。

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