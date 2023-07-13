韓國經濟被擠出全球前10名……就這樣萎縮下去嗎？. July. 13, 2023 07:48. . 據統計，去年韓國的經濟規模暫列世界第13位。韓國曾連續兩年位居世界第10位，排名下滑了3個名次，被淘汰出“前十”。這是因為天然資源富國俄羅斯、巴西、澳大利亞的趕超。韓元貶值帶來的匯率效果不小。但是，圍繞韓國經濟的國內外環境正在惡化，因此很難預測何時能再次進入前10名。 韓國銀行去年適用市場匯率統計的韓國名義國內生產總值（GDP）為1.6733萬億美元，比前壹年減少7.9%。相反，2021年排在第11至13位的俄羅斯、澳大利亞、巴西以美元換算的國內生產總值去年增加，超過了韓國的排名。2005年首次上升到第10位的韓國此後不斷漲落，從2000年開始的2年間壹直停留在第10位。 排名下降的直接原因是“王者美元”現象和韓元貶值。雖然以韓元計價的國內生產總值有所增加，但韓元價值下降了12.9%，換算成美元的國內生產總值減少7.9%。與此相比，超越韓國的國家石油、天然氣、鐵礦石等資源豐富，享受了國際價格上漲的溢價。 問題是，今後盡快回到前10名的可能性很低。國際貨幣基金組織對今年韓國經濟增長率的預測為1.5%，僅為世界經濟增長率預測2.8%的壹半。隨著中國經濟持續低迷，甚至出現了陷入通貨緊縮（物價下跌）泥潭的警告，很難期待下半年韓國出口的戲劇性恢復。再加上排名第14、15位的西班牙、墨西哥等國家的經濟增長率將高於韓國，預計將達到2%左右。 中長期展望更加暗淡。由於低生育、高齡化導致可生產人口減少，預計韓國的潛在增長率將從2047年開始下降到負增長。即使人口減少，要想維持經濟規模，也要大幅提高效率，但韓國的勞動生產率只有發達國家的壹半以上。為了解決這些問題的勞動改革被“每周工作69小時”框架所束縛，連第壹步都邁不開。 貨幣價值是反映壹個國家經濟現在和未來的晴雨表。這就是不能將排名下降歸咎於匯率的原因。全球經濟的集團化正在威脅自由貿易的最大受惠者之壹韓國的經濟基礎。要更快、更多培養出能夠抵禦內外挑戰的超差距技術、超壹流企業。沒有時間猶豫或退縮。

한국어