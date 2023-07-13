韓國經濟被擠出前10名……國內生產總值規模去年居世界第13位. July. 13, 2023 07:50. by 申雅馨記者、蘇雪姬記者 abro@donga.com,facthee@donga.com. 韓國銀行的壹份報告推測，去年韓國的經濟規模跌至世界第13位。雖然在2020、2021年連續兩年位居第10位，但時隔3年再次跌出前10位。這是因為去年匯率上升（韓元貶值）導致美元計價價格下降，再加上半導體等主要產品的出口減少。 據韓國銀行12日透露，去年韓國的名義國內生產總值（GDP）與前壹年相比減少7.9%，為1.6733萬億美元。如果以韓元為基準，則是2161.8萬億韓元，同比增長3.9%。去年韓元對美元的匯率平均上漲12.9%，以美元為基準的名義國內生產總值減少了。名義國內生產總值是表示相應年度生產多少財物和服務的指標，體現壹個國家的經濟規模。韓國的名義國內生產總值排名從2018年的第10位下降到2019年的第12位，在2020、2021年連續兩年保持第10位。 去年名義國內生產總值前兩位是美國（25.4627萬億美元）和中國（17.8760萬億美元）。

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