稱韓國為"大韓民國"，威脅要擊落美軍飛機……警惕策動朝鮮. July. 12, 2023 07:51. . 朝鮮威脅要采取對抗美軍偵察機“擅自侵犯”的對應行動，使緊張局勢升級。朝鮮國防省發言人10日上午稱美軍偵察機侵犯了朝鮮領空8天，並提出“擊落”。接著，朝鮮勞動黨副部長金與正深夜又出面威脅，說美國偵察機再次侵犯了“經濟水域上空”，要出動戰鬥機予以應對，“必然會發生令人震驚的事件”。金與正11日還對“大韓民國軍方”說：“不要摻合我軍和美軍之間的問題。” 朝鮮威脅美軍飛機，很可能是最近因軍事偵察衛星發射失敗而丟臉以來，為了尋找新的挑釁名分而進行的緊張激化策動。也有可能是由於美軍戰略資產的頻繁出沒而苦惱的處境下出現的生存計策。但據說，朝鮮聲稱“侵犯主權”的專屬經濟區上空與領空不同，被認定為飛行自由，是美國偵察機通常的飛行路線。朝鮮突然提出無理主張，甚至拿過去擊落的事例進行威脅，這其中肯定還有別的用意。更何況，朝鮮以前公然向日本專屬經濟區內發射導彈，沒有資格這樣說話。 相比其慣用的威脅手段，朝鮮想要重新定義韓朝關系的意圖更加明顯。朝鮮沒有使用原有的“南朝鮮”稱呼，而是稱為“大韓民國”，明確表示要把韓朝關系視為國家與國家之間的敵對關系。金與正10日把“南朝鮮傀儡軍方”“大韓民國聯合參謀本部”“大韓民國壹夥”混在壹起使用，11日則沒有使用“南朝鮮”壹詞，只稱“大韓民國”。最近現代集團會長玄貞恩準備訪問朝鮮的消息傳開後， 朝鮮甚至沒有安排祖國和平統壹委員會等對韓機構，而是讓外務省出面予以拒絕。 如果朝鮮口稱“大韓民國”，是在尊重對方的態度下產生的，那是壹件值得高興的事情，但是其意圖卻恰恰相反。過去，朝鮮總是強調“我們民族之間”。但在2019年朝美談判破裂後，“民族”在朝鮮被抹去了。黨書記處的對韓書記職務消失了，祖國和平統壹委員會也消失得無影無蹤。現在，不知道朝鮮會針對“敵對的外國”大韓民國進行怎樣的挑釁和陰謀。必須嚴加警惕，進壹步鞏固防範態勢。

한국어