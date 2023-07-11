重新指定制憲節為公休日，以紀念大韓民國的締造. July. 11, 2023 07:50. . 很多人提到有必要給竹山曹奉巖（1898-1959年）和東農金嘉鎮（1846-1922年）授勛，最近本報通過版面曾再次敦促。國家報勛部本月初表示，將推進兩位人物的授勛工作。予以歡迎。這將使大韓民國這個巨樹的根基更加豐盛。 為了鞏固國家認同感，政府還有其他事情要推進。就是正確紀念受到冷遇的制憲節壹事。 在75年前的1948年，自檀君以來首次民主選舉產生的制憲國會於7月12日通過了由全文和10章、103條組成的大韓民國憲法，並於17日公布。雖然政府成立還需要等壹個月，但既然已經制定了憲法，韓國人就等於從當天開始首次生活在民主共和國。如今的大韓民國，政治、經濟、社會無壹不是出自制憲憲法。當代學者、曾擔任首任監察委員長的為堂鄭寅普先生（1893-1950年）在創作制憲節紀念曲歌詞時表示：“這壹天是大韓民國億萬年的根基。” 然而，5大國慶節中唯壹不是公休日的日子就是制憲節。這是因為，從2008年起它被排除在公休日之外。在盧武鉉政府執政的2005年，他進行了修改。因為擔心實行每周五天工作制會導致工作時間減少。但也有分析認為，這與當時總統輕視憲法不無關系。 可以說15年後的今天，制憲節幾乎被遺忘。對於需要上班和上學的他們來說，政府和國會的制憲節紀念活動理所當然是別的國家的事情。過去也有不少青少年不知道制憲節的意義，15年來這樣的學生只會增加，不會減少。 制憲節地位下降又引發了其他問題。有5個國慶節，慶祝大韓民國誕生的日子到底是什麽時候？8月15日光復節是同時慶祝1945年從日本帝國主義手中獲得解放和1948年政府成立的日子，但多數國民對光復節的心態有九成左右在於它的解放意義。過去曾有人主張“光復節作為建國節進行紀念”，但只引發了不必要的爭議。三壹節是紀念舉族獨立運動的日子，開天節和韓文日也相距遙遠或無關。認為與大韓民國的誕生有關的日子實際上只有制憲節。 勞動時間減少的憂慮也很難成為將制憲節排除在公休日之外的依據。雖然最近迅速減少，但以2021年為基準，韓國勞動者的年工作時間為1915小時，在經濟合作與發展組織38個成員國中排名第五。即使休息壹天減少8個小時的勞動，還是同樣排在第五位。 制憲節應該重新指定為公休日。只有玩耍，才能認識到這壹天是特別的日子。國慶節是什麽？因為是國家的喜慶日子，所以是邊回味意義邊慶祝、玩耍的日子。期待每年制憲節在首爾汝矣島等地舉行煙花慶典，迎接公休日的市民們能夠壹起享受，慶祝民主共和國的誕生。

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