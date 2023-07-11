選管委在履歷招聘時錯誤計算57人的分數. July. 11, 2023 07:52. by 金埈馹 jikim@donga.com. 監察院10日表示，對中央選舉管理委員會（以下選管委）進行監查的結果顯示，選管委在從2019年開始到去年為止進行的共23次經歷招聘過程中，錯誤地賦予了57名應聘者的加分分數，改變了3名資料審核合格者的結果。選管委最近因親戚履歷招聘問題而陷入困境，有人指出，整個履歷招聘系統都暴露出了問題。 據監察院當天透露，雖然不是加分優惠對象，但最終獲得加分的事例被揭發。選管委在2019年8月選拔3名工業書記助理的履歷競爭招聘考試資料審核中，給A某的履歷分數打了9分。該履歷分數是國家、地方自治團體、公共機關需要電氣設備等相關經歷才能獲得的分數，但是A某只在私立學校法人工作過。A某以錯誤的分數合算通過了資料審核。 相反，也有雖然是加分對象，但因沒有得到加分而被淘汰的事例。有著3年3個月項目開發經歷的B某在2019年11月參加了選拔5名電算書記助理的履歷招聘考試資料審核。按照規定，B某本應獲得11分加分，以第4名的成績通過資料審核，但B某最終因未能得到正確分數而被淘汰。 監察院以監查結果為基礎，提出了“今後履歷競爭招聘時，應加強對審查委員的教育，參考人事革新處的規定進行錄用考試”的意見，並對中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽下達了註意處分。監察院相關人士表示：“履歷分數計算錯誤，通過資料審核的應聘者在最終面試中應被判定為不合格”，“認為不是故意要給予特惠，所以下達了註意處分。”目前，監察院正在收集有關中央選舉管理委員會及市道選舉管理委員會職員子女或熟人的特惠錄用疑惑的資料。

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