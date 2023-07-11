“韓流經濟效果達到37萬億韓元……韓文化的影響力也提升至全球第7位”. July. 11, 2023 07:53. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 據分析，韓流的擴散提高了出口業績，為創造工作崗位做出了貢獻。據分析，韓流熱潮不僅單純地提高了文化影響力，而且對實物經濟也產生了積極影響。 10日，韓國經濟研究院對韓流的經濟效果進行分析的結果顯示，2017年至2021年，化妝品、音樂、廣播等韓流產品的出口增加帶來的經濟效益達37萬億韓元（生產誘發額基準）。生產誘發額是指對生產、雇傭、附加價值等整個產業產生的波及效果的總和。 據調查，得益於韓流熱潮，不僅是文化內容，化妝品、加工食品等消費品的出口也大幅增加。2017年至2021年，這些韓流品種的年均出口增長率為13.7%，是同期國內總出口額的年均增長率（5.4%）的約2.5倍水準。 韓流熱風也提高了韓國的文化影響力。據美國US新聞和沃頓商學院的“全球文化影響力排名”顯示，韓國文化的影響力從2017年的世界第31位上升到2022年的第7位，上升了24個名次。排在第8位的是瑞士，第6位是英國，第5位是西班牙。 韓流還為創造工作崗位做出了貢獻。2017年至2021年，隨著韓流擴散，就業誘發人員總數為16萬名。其中11.6萬名因消費品出口增加，4.4萬名因文化信息出口增加增加。16萬名就業誘發人員是去年國內總就業人數增加幅度（約82萬名）的20%左右。 韓國經濟研究院經濟政策室室長秋光浩（音）表示：“韓流對出口和人力增加的貢獻價值很大。政府應積極加大對文化內容產業的金融支援，完善基礎設施等，提高韓國文化產業的國際競爭力。”

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