烏克蘭選手斯維托麗娜擊敗白俄羅斯選手進入溫布爾登網球公開賽8強. July. 11, 2023 07:52. by 任寶美 bom@donga.com. “除了去年生下我的女兒之外，人生中沒有比這更幸福的瞬間了。” 埃莉娜•斯維托麗娜（29歲•烏克蘭•世界排名第76位）10日在英國倫敦舉行的溫布爾登網球大賽女子單打16強中，以2比1（2-6、6-4、7-6）逆轉戰勝維多利亞•阿紮倫卡（34歲•白俄羅斯•第20位）後做出了上述表示。與男子網球選手蓋爾•孟菲爾斯（37歲•法國）結婚的斯維托麗娜去年10月生下了兩人的女兒斯凱。 斯維托麗娜是以“愛國”而聞名的選手。俄羅斯去年入侵烏克蘭後，她宣布“不會與俄羅斯和幫助其的白俄羅斯選手進行比賽”，在周圍人的勸說下，在出戰的比賽中擊敗俄羅斯選手後表示“將把獎金全額捐贈給烏克蘭軍隊”。結束產假於今年4月回到球場後，她仍然沒有與來自這兩個國家的選手握過手。 因此，也許斯維托麗娜最想擊敗的對手是阿紮倫卡。因為戰爭爆發後，烏克蘭選手誰都沒有打敗過阿紮倫卡。此前面對對手5戰皆敗的斯維托麗娜表示：“因為是在國家艱難的時期參加比賽的，所以努力了壹分、壹分，最終贏得了比賽勝利。” 從這壹點來看，斯維托麗娜的8強對手是伊加•斯瓦泰克（22歲•波蘭•第1位），這壹點可以說也是湊巧的。因為斯瓦泰克為了給烏克蘭加油，從去年開始戴著烏克蘭國旗顏色的絲帶參加比賽。斯瓦泰克在16強中以2比1（6-7、7-6、6-3）逆轉戰勝貝琳達•本西奇（26歲•瑞士•第14位），自轉為職業選手後首次進入溫布爾登網球公開賽8強。

한국어