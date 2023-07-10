現代汽車和起亞超越通用和福特，在美國電動汽車市場銷量高居第二位. July. 10, 2023 07:56. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車和起亞雖然受到美國通貨膨脹削減法案（IRA）的影響，但今年上半年（1~6月）在美國電動汽車市場上繼特斯拉之後上升到了第2位。據分析，與IRA無關，攻占可以得到補助金（稅制優惠）的租賃（商業用）市場取得了效果。 9日，據市場調查企業Motor Intelligence等透露，現代汽車和起亞雖然被排除在IRA補助金對象之外，但今年上半年在美國電動車市場上銷售了繼特斯拉（33.6892萬輛）之後第二多的3.8457萬輛（合計）電動車。在向美國產電動汽車及電池企業最多支援7500美元（約977萬韓元）的IRA實行的情況下，現代汽車和起亞依舊取得了不錯的成績。 通用汽車（GM）的電動汽車銷量雖然比去年上半年增加了4倍以上，但以3.6322萬輛落後於現代汽車和起亞。大眾汽車在美國銷售了2.6538萬輛電動汽車，是去年同期的兩倍以上，位居第四。去年在美國電動汽車市場排名第二的福特汽車以2.5709萬輛的銷量跌至第5名。 美國CNBC電視臺就被排除在美國IRA稅收減免對象之外的現代汽車和起亞排在第二位壹事評價說：“值得特別關註。” 有分析認為，現代汽車和起亞在美國增加商用車銷量，應對IRA的戰略產生了這樣的結果。IRA中包含即使不在北美地區生產，商用電動汽車也可以享受稅額減免的例外條款。現代汽車美國銷售法人首席執行官（CEO）蘭迪•帕克最近表示：“現代汽車在美國國內的電動汽車租賃比率從年初的2%劇增到現在的30%以上。” 另壹方面，現代汽車集團當天表示，鄭義宣會長7日（當地時間）訪問了世界最大的半導體公司英特爾的歐洲核心生產基地愛爾蘭園區，參觀了半導體工藝。現代汽車集團解釋說，這是為了考察全球半導體供應網的重組現狀，並尋找順利采購車載半導體的方案。 鄭會長親自出面檢查半導體供應網是因為電動汽車和無人駕駛的高度化，高性能車載半導體的需求每年都在爆發性地增加。高性能車載半導體是起到電動汽車、無人駕駛汽車等未來移動出行的大腦作用的核心部件。鄭會長在今年年初的新年會上強調了車載半導體和集團內相關技術內在化的重要性，他說：“如果現在汽車中含有200~300個左右的半導體芯片，預計在4級自動駕駛階段將投入2000個半導體芯片。”

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