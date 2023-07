BTS:“成員們都是瘋子,他們的狠勁真不是鬧著玩的”. July. 10, 2023 07:55. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我們成員都是‘瘋子’。因為到處都是瘋子,所以他們的狠勁真不是鬧著玩的。” 這是防彈少年團(BTS)的V對成員們的評價。他接著說,“無論內心多麽崩潰,熱愛舞臺的感情似乎都變得更加強烈,所以非常開心。” 防彈少年團在迎來出道10周年之際,於9日發行的首張正式采訪集《Beyond the Story:10-Year Record of BTS》(Big Hit Music)中生動地講述了他們的內心和10年間經歷的挫折和喜悅瞬間。該書將以包括韓語在內的共23種語言版本發行。當天是BTS粉絲俱樂部“阿米ARMY”的官方創團日。 JIMIN說:“我還記得我們第壹次表演時,在電視攝像機旁邊的那壹行。”那“只有壹行”是2013年6月13日來為他們首次出演電視音樂節目的粉絲們的規模。 “人們總是問我什麽時候出道,真是……給人以刀刺胸般的痛苦。”J-HOPE這樣回憶練習生時期。作為世界級明星的他們也有過害怕世界不認可自己的時期。 出道後也出現了荊棘叢生的道路。有些人甚至不聽音樂就嘲弄組合及成員的名字、外貌、實力。RM說活動初期幾年的時間是“人情鬥爭的歷史”。 他們在2015年通過兩張專輯《花樣年華pt1》和《花樣年華pt2》開始獲得人氣。SUGA回憶起當時人氣逐漸飆升的情景說:“突然感覺成為了武俠劇中的主人公。” 但是殘酷的日程卻帶來了職業倦怠。無限反復專輯制作和公演的2017年、2018年對所有成員來說都是痛苦的時間。SUGA回憶說:“當時大家都想說‘就那樣算了吧’,但是沒能說出口。” 他們面臨續約危機。J-HOPE說:“就像地獄壹樣。氣氛非常嚴肅,讓人懷疑我們真的能繼續做下去嗎?”JIMIN也說:“當時組合本身就處於非常危險的狀況。還有人說不要制作新專輯。” 反轉是在2018年Billboard音樂大獎上出現的。雖然很累,但是成員們還是堅持要打造好舞臺的樣子和久違喊出的口號“防彈、防彈、防彈!”再次將他們弄聚在壹起。J-HOPE說成員們是“沒有血緣關系的家人”。 2020年憑借《炸彈(Dynamite)》登上Billboard主要單曲排行榜“Hot 100”第壹名的瞬間,JIN說:“感覺不太好。”他補充說,“這是迄今為止獲得的獎項和排名中最不接近的。可能是因為(因大流行)遠離了人們所在的現場。” J-HOPE說:“其實也很害怕。也讓人產生不知何時會崩潰倒下的想法。但即便如此,我也不會放棄,‘不管是什麽都要試壹試’,並繼續前往走。”

