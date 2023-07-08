三星電子第二季度營業利潤僅為6000億韓元……“第三季度有望觸底反彈”. July. 08, 2023 07:57. by 郭道英 now@donga.com. 據初步統計，三星電子今年第二季度（4~6月）的營業利潤為6000億韓元。繼2009年第壹季度（1~3月•5900億韓元）之後，創下14年來最差業績的第壹季度（6402億韓元）之後，連續兩個季度停留在6000億韓元左右。但有預測稱，第二季度觸底的半導體事業將從第三季度（7~9月）開始逐漸進入恢復趨勢，三星電子的業績也將回升。 三星電子7日公布了第二季度暫定業績，銷售額和營業利潤分別為60萬億韓元和6000億韓元。與去年同期相比，銷售額減少了22%，營業利潤驟減95%以上。最終業績將於27日公布。 三星電子雖然取得了史無前例的低迷業績，但業界同時也“現在已經觸底了”，並期待業績回升。因為第三季度存儲器半導體減產效果將正是顯現，年內將正式批量生產高附加值存儲器產品HBM3和DDR5。本月26日舉行Unpacke誒活動的智能手機新產品“Galaxy Z Flip 5•Fold 5”也將為恢復業績做出貢獻。 從去年下半年（7~12月）開始的半導體Down-cycle（停滯期）隧道即將結束的診斷也反映在了第三季度三星電子的營業利潤預測值上。據當天金融信息企業Fnguide Consensus（證券公司預測值平均）顯示，三星電子第三季度的營業利潤預測值為3.697萬億韓元，是第二季度的6倍多。

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