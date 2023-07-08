美國FDA首次批準延緩阿爾茨海默癥進展的新藥. July. 08, 2023 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國和日本制藥公司共同開發的阿爾茨海默癥（俗稱老年癡呆癥）治療劑在世界上首次得到了美國食品藥品管理局（FDA）的正式批準。有評價稱，該治療劑可以推遲初期癡呆患者的進展，稱得上是“克服癡呆癥的裏程碑”。 6日（當地時間），FDA表示，今年1月得到迅速批準的阿爾茨海默癥治療劑Leqembi證明了臨床效果，將轉換為意味著正式批準的通商批準。Leqembi是日本衛材（ESALY）和美國渤健（BIIB）開發的治療劑，可以去除被認為是癡呆癥原因的大腦蛋白質β澱粉樣蛋白。 據臨床數據顯示，18個月內每兩周註射壹次Leqembi的患者，與對照組相比，阿爾茨海默癥的進展速度推遲了5個月（27%）左右。在評價記憶力、解決問題等認知功能的“18分認知尺度”中，服用Leqembi的患者比服用偽藥的對照組分數下降幅度低0.5分左右。 FDA藥物評價研究中心代理局長特蕾莎•布拉基奧（音）表示：“首次證明了以阿爾茨海默癥的基礎性疾病發生過程為目標的藥物具有臨床效果”，“證明了這是安全有效的治療方法。”

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