韓國政府：“日本核汙水排海10年後，相當於平時十萬分之壹的氚將流入韓國附近海域”. July. 08, 2023 07:58. by 高道藝記者、申圭鎮記者 yea@donga.com,newjin@donga.com. 韓國政府表示，如果日本排放福島第壹核電站用地內的汙水，10年後抵達濟州東南側韓國海洋的放射性物質——氚的濃度將達到2021年韓國海域氘濃度的十萬分之壹。 國務調整室長方文圭（音）7日在政府首爾大樓舉行記者招待會，公開了包含“核汙水排放對韓國的影響微乎其微”等內容的政府《科學和技術研究報告》。2021年8月日本宣布排放計劃後，韓國政府就自行開始著手安全性研究，今年5月訪問福島核電站現場，對核心設備進行檢查後，當天發表了韓國方面的研究報告。 韓國政府在報告中認為，汙水排海4-5年後，將有微量的氚流入濟州附近海域。據分析，排海10年後，濟州東南方向100公裏處海上的氚濃度將達到每立方米0.000001貝克勒爾左右。政府表示：“這是2021年測定的我國海洋平均氚濃度（每升0.172貝克勒爾）的10萬分之壹。” 韓國政府的結論是，除氚以外的62種放射性物質可以通過日本東京電力的凈化設施“多核素清除設施（ALPS）”充分凈化。政府報告中表示：“（東京電力）在2013年至2022年間每年對經過ALPS的汙染水的62個核元素濃度進行了分析。分析結果顯示，隨著“多核素清除設施”的性能趨於穩定，自2019年5月以來沒有出現超過‘排放標準值’的情況。” 韓國政府表示，還準備了地震等導致核汙水處理設施電源關閉或設備發生故障時防止核汙水向海洋排放的控制裝置。韓國政府的結論是，在日本東京電力公司排放汙水之前，至少要經過8個階段檢查放射性物質數值，並隨時可以停止排放超過“標準值”的汙水。 韓國政府表示，經過討論，已向日方轉達了“縮短凈化設施過濾器的檢查周期”“對5種放射性核元素的追加測定”“評估並公開居民輻射劑量”等安全排放的勸告內容。 韓國政府表示：“如果按照計劃遵守核汙水處理計劃，就符合國際排放標準和目標值。將持續確認計劃是否正常執行。”韓國政府正在討論為日本的原子能規制委員會和原子能安全委員會之間共享情報而設立“熱線”的方案。 對於國際原子能機構關於日本核汙水排放計劃科學安全的最終評價報告，韓國政府表示：“在原子能安全領域是長期具有專業性和代表性的權威機構，韓國尊重報告內容。”

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