紮克伯格的新SNS“Threads”，圈內人紛紛湧入. July. 08, 2023 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 5日（當地時間），作為對抗推特而登場的Meta的新社交網絡服務（SNS）Threads正在掀起旋風。收購推特的特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克和Meta CEO馬克•紮克伯格的“現實對決”（指不是虛擬世界，而是現實直接對決）將更加激烈。 6日，紮克伯格CEO通過Threads帖子表示：“Threads的用戶突破了3000萬名。感覺好像會發生什麽特別的事情。”這距離Threads上市僅過了16個小時。不僅是微軟（MS）創始人比爾•蓋茨、廣播人奧普拉•溫弗瑞等知名人士，星巴克、絲芙蘭等消費品企業、墨西哥總統安德烈斯•曼努埃爾•洛佩斯•奧夫拉多爾也加入其中，留下了賀帖。蓋茨上傳了跳過椅子的視頻，並說“進入Threads很開心”，紮克伯格回復說“這是不錯的跳躍”。蓋茨目前擁有約6290萬名推特追隨者。 有分析認為，在這種“Threads旋風”背景下，Threads以世界20億人使用的Instagram為基礎，再加上去年收購推特的馬斯克接連做出突發發言，而且隨著內容限制政策的放寬等，對代替推特的SNS的需求爆發。 推特方面指責Threads是“剽竊山寨”。馬斯克的律師亞歷克斯•斯皮羅在給Meta的信函中表示，Meta正在“有組織地非法盜用推特的商業秘密”，並警告將不惜采取法律措施。他還提出了Threads雇用前推特職員的疑惑。馬斯克通過推特表示：“競爭很好，但不能犯規”，“不能壟斷社交媒體”，對準了紮克伯格。推特創始人傑克•多西也指出紮克伯格制作了推特“山寨版”。雖然Threads用戶目前只有推特（約2.4億名）的十分之壹，但推特方面似乎對其的增加速度提高了警惕。 相反，紮克伯格時隔11年再次通過推特上傳了“雙胞胎”蜘蛛俠相互對決的meme照片，刺激了馬斯克。Meta公開主張：“Threads開發團隊沒有推特前職員。”

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