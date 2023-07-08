主張和證明……制作“正確答案”的兩種方法. July. 08, 2023 07:56. . “如果對母子關系有懷疑，正確的確認方法是什麽呢？” 韓國科學技術翰林院6日在以“福島核汙水處理後排放對韓國的影響”為題的討論會上提出了上述問題。答案有兩種。壹個是“讓兒子叫媽媽為大嬸，叫大嬸就是別人”，另壹個是“做DNA檢查”。什麽是正確答案呢？ 出現與核汙水無關的問題是有原因的。這是為了駁斥部分人主張“如果核汙水排放真的對人體無害，請親自食用證明”。也就是說，撇開直接測定放射能數值的科學方法，反復進行缺乏根據的主張和口號是沒有意義的。 國際原子能機構發表了內容為“福島第壹核電站汙水排放計劃沒有安全性問題”的報告，汙水向海洋排放逐漸明朗化。但韓國國民的不安仍在進行中。科學界通過各種數據和預測模擬實驗，提出了核汙水排放對人體無害的根據，但毫無用處。因為未經驗證的“奇談怪論”刺激了國民的恐懼心理。 在討論會上，有人診斷說，目前的情況與“瘋牛病怪論”時相似。西江大學化學系名譽教授李德煥（音）強烈批判道：“從科學事實被徹底無視、強硬、政治口號壓倒這壹點來看，這是第二次瘋牛病怪論。”李德煥敦促科學界自我反省，因為在部分科學家口中傳播與事實不符的信息時，未能阻止這種信息。他說：“在某些教授擾亂世界的時候，相關大學的校長和科學技術界沒有提出任何問題。” 對於日本想要通過“多核素清除設備（ALPS）”排放汙水，整個科學界大部分意見是，“如果設備正常運轉，就沒有問題”。也就是說，作為將測定結果值的精密性視為生命的科學家，從各種指標來看，很難找到對人體有害的證據。還有解釋稱，裝載在福島汙染水中釋放的氚要想到達韓國海域需要數年時間，其量是人每天吃100億年才能達到1年放射線允許量的數值。 但政界似乎無意結束這壹爭議。最終，甚至出現了貶低國際組織國際原子能機構正當性的主張。有人說：“相比幹脆不排放核汙水，無論如何都會變得危險。”也就是說，幹脆不承認區分對人體有害、無害的“標準值”概念。 能夠充分接觸科學家的說明和數據的人並不多。即使接觸到了信息，也有很多非科學家難以理解的內容。政治界提出的口號是傳播力更強的背景。雖然不可能，但如果惡意利用這種“信息差距”來謀取自己的政治利益，那麽指責的矛頭總有壹天會指向自己。當然，天文數字般規模的社會費用也應該由自己承擔。

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