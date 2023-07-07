徒步穿越潛水橋……盤浦大橋將轉變為漢江上第壹座步行橋. July. 07, 2023 08:03. by 史智遠記者 4g1@donga.com. 首爾市計劃把盤浦大橋下端潛水橋打造成漢江首座步行專用橋，將實施設計征集活動。 首爾市6日表示，為了把潛水橋改為步行專用橋，並建設市民休閑文化空間，將實施企劃設計征集活動。這壹公開招募是根據今年2月市政府發表的《城市、建築設計革新方案》進行的，計劃首先通過公開征集設計，接受設計內容和規模及工程費提案後制定事業計劃。 征集申請從7日起到8月29日為止，可以在市設計征集網站（project.seoul.go.kr ）上進行。征集結果將於9月13日公布，首先經過審查，將分等級選定8部作品。首爾市計劃向他們支付同樣的補償金，明年通過地名設計征集，選定其中壹組優先協商對象執行基本設計勞務。 把潛水橋轉變為步行專用橋，是吳世勛市長“大漢江項目”的核心戰略之壹。首爾市曾表示，為了打造“便於移動的漢江”，將在2026年之前將潛水橋轉變為步行專用橋，並建設成可以散步和欣賞電影等的休閑空間。首爾市相關人士解釋說：“潛水橋在漢江橋梁中長度最短，高度最低。擁有盤浦大橋的屋頂和陰涼處，離漢江水面很近，作為休閑文化空間潛力很大。” 要想參加征集，必須提出潛水橋上部空間和南、北端連接路線的設計及相關工程費用。另外，如何將附近地區和水上空間連接起來，也必須包括在設計中。

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