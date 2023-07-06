“李康仁將以311億韓元轉會PSG……只剩下簽字環節”. July. 06, 2023 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. 歐洲媒體報道說，李康仁（23歲）即將轉會法甲巴黎聖日耳曼隊（PSG）。 西班牙媒體《馬卡報》4日（當地時間）報道說：“李康仁目前的所屬球隊皇家馬洛卡（西班牙）和PSG就李康仁的轉會達成了協議。很快李康仁就會在合同上簽字。”法國媒體《巴黎人報》當天也報道說：“如果沒有反轉，李康仁將加入PSG。” 據《馬卡報》透露，李康仁的轉會費為2200萬歐元（約311億韓元）。這壹數字可以排在馬洛卡隊史轉會費收入第2位。排在第壹位的是2004年向巴塞羅那（西班牙）出售“獵豹”薩穆埃爾•埃托奧時獲得的2700萬歐元（約382億韓元）。 如果成功轉會PSG，李康仁也將獲得巨額資金。因為轉會費的20%即440萬歐元（約62億韓元）將歸李康仁所有。馬洛卡隊於2021年8月在沒有轉會費的情況下引進了與巴倫西亞（西班牙）解約的李康仁。西班牙媒體《體育報》表示：“當時李康仁簽訂了合同，放棄在馬洛卡隊獲得的獎金，取而代之的是，自己將獲得今後轉會到其他球隊時產生的部分轉會費。” 為參加A級比賽（國家對抗賽）於上月7日回國的李康仁目前正在國內進行訓練。最近在社交媒體上還公開了李康仁在職業足球K1聯賽首爾FC隊的訓練場京畿九裏GS冠軍公園脫掉上衣進行訓練的樣子。《馬卡報》表示：“已經通過PSG醫學測試（體檢）的李康仁為了簽約，將於本周內前往法國巴黎。” PSG雖然在上個賽季獲得了聯賽冠軍，但是在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽16強中敗給了拜仁慕尼黑（德國），被淘汰出局。在2023~2024賽季即將到來之際，今年夏天球隊正在積極引進多名有實力的球員。據悉，PSG與包括李康仁在內的盧卡•埃爾南德斯（拜仁慕尼黑）、曼努埃爾•烏加特（體育）、馬爾科•阿森西奧（皇家馬德裏）、謝爾•恩多爾（本菲卡）、米蘭•什克裏尼亞爾（國際米蘭）等球員達成了轉會協議。

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