“這是朝鮮使用的方式啊”……有損國格的政黨橫幅. July. 05, 2023 07:44. . “沒想到來到南方會看到這樣的情景。” 曾在朝鮮從事使用政治宣傳品的“脫北者”A某說，最近看到覆蓋韓國各地的政黨橫幅，真是令人氣結。他覺得，韓國到處居然能看到之前在朝鮮看到的露骨文句。A某說：“不知道在網絡和移動強國韓國，政治家為什麽會使用平壤常用的老套宣傳和煽動。” 距離第22屆議會選舉還有280天的大韓民國可謂是“橫幅共和國”。雖然今年5月行政安全部出臺了“橫幅設置指導方針”，但幾乎沒有變化。每個十字路口和人行橫道都貼滿了橫幅，市民們紛紛抱怨精神和身體受到了傷害。因為有很多露骨的誹謗對方或自我宣傳，在孩子們看來都覺得不好意思。也有不少人憤怒地說：“到底為什麽要每天看著這樣的句子生活呢?” 以加強政黨民主為宗旨開始的無限制允許政治橫幅，早已喪失了純粹的功能。以露骨誹謗為主的句子反而讓市民很難知道問題的本質。這只會突出極端的視角，分裂社會。諷刺“全黨大會紅包疑惑”的“共同腐敗庇護黨”、指摘尹錫悅總統有關高考發言的“因為總統，活不下去了!”等，都是如此。壹名再選議員說：“如果黨向選區下達宣傳口號，全國都會出現同樣的口號，因此經常會排除草根民主的價值和多種視角。” 政黨橫幅也有維持汝矣島積水的側面。因為只有現任議員和黨協委員長（地區委員長）才能發布橫幅，所以對政治新人不利。 地方自治團體也擔心違背現任議員的心意而縮手縮腳。實際上，京畿道北部的壹名現任議員在選區貼滿了數十個宣傳橫幅。即使超過懸掛期限（15日）也不摘下來，政治誌願者們向市政府要求“出面管制”，但公務員們卻要求“妳們直接給當事人打電話吧”。壹名政治誌願生批判道：“根據行政安全部的方針，政黨橫幅應該用政黨的錢，但現任議員們違反政黨法，投入個人資金進行事前選舉運動。” A某說：“在朝鮮的政治宣傳品中，體制的矛盾非常明顯。”例如，如果掛上“以壹當百團結起來”的橫幅，人民就會害怕地說：“又開始了。”因為人民班長等中層幹部們聚在壹起討論尋找實踐方案後，最終收走了辛奇、大米、玉米等忠誠物品。A某說：“雖然在公開場合是藏著掖著的，但朝鮮也有很多家人或熟人在壹起的時候罵宣傳品的人。” 韓國的情況如何？煽動極端政治和厭惡情緒的政黨橫幅已經嚴重破壞了國格。如果外國遊客知道橫幅的內容，會感嘆韓國的民主水平嗎？相反的可能性很高。難怪連壹直因為極權主義而呻吟的“脫北者”也說“深惡痛絕”。雖然為時已晚，但國會現在也應該重新修改相關法律。

한국어