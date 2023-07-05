“現役大滿貫第壹人”德約科維奇親自擦拭球場雨水……球迷服務也是最好的. July. 05, 2023 07:45. by 金正勛記者 hun@donga.com. “Djoker”諾瓦克•德約科維奇（36歲•塞爾維亞•世界排名第2位）向草地球場賽季大滿貫賽事溫布爾登網球公開賽5連冠邁出了第壹步。在奔向個人第24個大滿貫賽冠軍的過程中，為了不讓自己因被雨淋濕的草坪而滑倒，還親自用毛巾擦拭了球場。 3日，在英國倫敦近郊全英網球俱樂部中心球場舉行的比賽男子單打第壹輪比賽中，德約科維奇以3比0（6-3、6-3、7-6）完勝佩德羅•卡欽（28歲•阿根廷•第68位）。與喬丹•湯普森（29歲•澳大利亞•第70位）進行第二輪比賽的德約科維奇如果今年也能奪冠，將追平羅傑•費德勒（42歲•瑞士•退役）的溫布爾登網球公開賽最多冠軍（8次）紀錄。 雖然該比賽官方用時為2小時12分，但從比賽開始到結束，共花費了3個半小時以上。因為第1盤結束後，因下雨而關閉屋頂，但雨停後為了重新打開屋頂，比賽推遲了80分鐘左右。 在球場管理人員用毛巾擦拭被雨淋濕的球場時，德約科維奇也幫了忙。球場管理人員開始手持便攜式鼓風機吹幹草坪，德約科維奇沖向坐滿1.5萬人的觀眾席說：“請快點吹‘呼呼’風。現在需要大家的幫助。”德約科維奇賽後笑著說：“我本來不是在球場上拿著毛巾，而是拿著球拍出來的人”，“因為觀眾們失望的臉龐，所以想給大家帶來歡笑。” 另外，女子世界排名第壹的伊加•斯瓦泰克（22歲•波蘭）當天也以2比0（6-1、6-3）戰勝了朱琳（29歲•中國•第34位），順利進入了第二輪。相反，曾在溫布爾登網球公開賽上5次奪冠的維納斯•威廉姆斯（43歲•美國•第558位）以0比2（4-6、3-6）敗給了埃莉娜•斯維托利娜（29歲•烏克蘭•第76位），在第壹輪比賽中就早早被淘汰出局。

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