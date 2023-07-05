越南禁止上映電影《芭比》……“出現中國單方面主張主權的場面”. July. 05, 2023 07:45. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 與中國就南中國海主權問題發生爭議的越南以出現中國單方面主張擁有主權的場面為由，禁止上映美國好萊塢電影《芭比》。 據路透社3日報道，越南當局禁止上映計劃於21日上映的華納兄弟的新作《芭比》，並表示：“因為這部電影反映了‘九段線’的形象。”目前，主要電影院關於上映《芭比》的日程已全部消失。 “九段線”是中國在南中國海以U字形態劃定的9條虛擬警戒線。中國單方面劃定界線後，主張這裏是本國領海，並與越南、菲律賓、馬來西亞、文萊等國家發生了摩擦。中國不僅禁止這些東南亞國家船舶的漁業，還陸續推進建設人工暗礁，將其打造成軍事基地的工作。 2016年荷蘭海牙的國際常設仲裁所以“國際法上沒有根據”為由，對中國做出了敗訴判決，但中國卻無視這壹判決。越南在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）、斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）等問題上，與中國發生了比其他國家更激烈的矛盾。 越南還以同樣的理由，去年3月禁止上映湯姆·赫蘭德主演的電影《神秘海域（Uncharte誒）》、2021年澳大利亞電視劇《松樹谷（Pine Gap）》、2019年夢工廠的動畫片《雪人奇緣（Abominable》等。但是，《芭比》的哪個場面中出現“九段線”、這部電影是否投入中國資本等，目前尚未公開。 《芭比》是壹部講述美泰公司著名玩偶芭比尋找真正自我的旅程的電影。演員瑪格特·羅比和瑞恩·高斯林擔任主演。由執導《小婦人》的格蕾塔·葛韋格導演執導。

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